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Санду высказалась о поставках российского газа в Приднестровье - РИА Новости, 19.01.2025
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18:47 19.01.2025 (обновлено: 21:41 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/pridnestrove-1994502661.html
Санду высказалась о поставках российского газа в Приднестровье
Санду высказалась о поставках российского газа в Приднестровье - РИА Новости, 19.01.2025
Санду высказалась о поставках российского газа в Приднестровье
Президент Молдавии Майя Санду считает, что гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными, так как нарушают международные санкции,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T18:47:00+03:00
2025-01-19T21:41:00+03:00
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
майя санду
вадим красносельский
дорин речан
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными, так как нарушают международные санкции, соответствующее заявление прозвучало в интервью кишиневскому блогеру Натану Гарштя. В среду глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из России. &quot;Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, этот метод также нарушает режим международных санкций. Непонятно, почему в &quot;Газпроме&quot; вообще прибегли к этой идее, когда есть более простое, законное и не нарушающее санкции решение. &quot;Газпром&quot;, являющийся мажоритарным акционером компании &quot;Молдовагаз&quot;, мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию&quot;, — сказала Санду.Президент Молдавии подчеркнула, что центральные власти делают все возможное, чтобы предоставить жителям Приднестровья доступ к теплу, электричеству, а также нормальные условия для работы школ и детских садов. &quot;Мы стремимся подключить населенные пункты, находящиеся в зоне безопасности и под юрисдикцией Кишинева, к сетям правого берега, чтобы обеспечить доступ к теплу и электричеству. Люди сами решат, использовать ли эти ресурсы&quot;, — добавила Санду.В то же время она признала, что тарифы на энергоресурсы в Молдавии выше, чем в Приднестровском регионе. В ноябре США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Главным поставщиком газа в Молдавию является российский "Газпром", которому также принадлежит 50 процентов акций компании "Молдовагаз". Кишинев использовал российский газ, чтобы получать электроэнергию от принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанной ПМР. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html
https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html
https://ria.ru/20250117/moldavija-1994301347.html
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молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, майя санду, вадим красносельский, дорин речан, газпром, молдовагаз, газпромбанк, в мире
Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Майя Санду, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Газпром, Молдовагаз, Газпромбанк, В мире
Санду высказалась о поставках российского газа в Приднестровье

Президент Молдавии Санду назвала поставки российского газа в ПМР незаконными

© Sputnik / Раду Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными, так как нарушают международные санкции, соответствующее заявление прозвучало в интервью кишиневскому блогеру Натану Гарштя.
В среду глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из России.
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«

"Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, этот метод также нарушает режим международных санкций. Непонятно, почему в "Газпроме" вообще прибегли к этой идее, когда есть более простое, законное и не нарушающее санкции решение. "Газпром", являющийся мажоритарным акционером компании "Молдовагаз", мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию", — сказала Санду.

Президент Молдавии подчеркнула, что центральные власти делают все возможное, чтобы предоставить жителям Приднестровья доступ к теплу, электричеству, а также нормальные условия для работы школ и детских садов.
«

"Мы стремимся подключить населенные пункты, находящиеся в зоне безопасности и под юрисдикцией Кишинева, к сетям правого берега, чтобы обеспечить доступ к теплу и электричеству. Люди сами решат, использовать ли эти ресурсы", — добавила Санду.

В то же время она признала, что тарифы на энергоресурсы в Молдавии выше, чем в Приднестровском регионе.
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В ноябре США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Главным поставщиком газа в Молдавию является российский "Газпром", которому также принадлежит 50 процентов акций компании "Молдовагаз". Кишинев использовал российский газ, чтобы получать электроэнергию от принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанной ПМР.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
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МолдавияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаМайя СандуВадим КрасносельскийДорин РечанГазпромМолдовагазГазпромбанкВ мире
 
 
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