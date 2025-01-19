https://ria.ru/20250119/prestupleniya-1994421252.html

Мирошник прокомментировал информацию о зверствах ВСУ в Курской области

Мирошник прокомментировал информацию о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.01.2025

Мирошник прокомментировал информацию о зверствах ВСУ в Курской области

Найденные в освобожденном селе Русское Поречное в Курской области тела мирных жителей, замученных военными ВСУ, показывают истинное лицо режима Владимира... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T01:32:00+03:00

2025-01-19T01:32:00+03:00

2025-01-19T08:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир зеленский

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владимир путин

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Найденные в освобожденном селе Русское Поречное в Курской области тела мирных жителей, замученных военными ВСУ, показывают истинное лицо режима Владимира Зеленского, а Запад этот "шакалий оскал" прикрывает, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Военнослужащие группировки "Север" ранее сообщили РИА Новости, что бойцы РФ нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Военные ВСУ пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка: их загнали в подвал, а туда закинули несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе. "Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Это след нацистов прибывавших на территорию России. Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского. И этот шакалий оскал пытаются прикрывать западники, лживо отворачивая глаза от преступных деяний Киева и блокируя попытки международных расследований", - прокомментировал Мирошник. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за две недели января в ходе наступательных действий на территории Курской области подразделениями группировки войск "Север" освобождены от ВСУ четыре населенных пункта - Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. В пресс-службе СК России 17 января сообщили РИА Новости, что российские следователи завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20240829/pokhischenie-1969159140.html

https://ria.ru/20241231/oon-1992179409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, владимир зеленский, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия