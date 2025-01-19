Мирошник прокомментировал информацию о зверствах ВСУ в Курской области
Посол Мирошник: пытки людей в Курской области показывают лицо режима Зеленского
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Найденные в освобожденном селе Русское Поречное в Курской области тела мирных жителей, замученных военными ВСУ, показывают истинное лицо режима Владимира Зеленского, а Запад этот "шакалий оскал" прикрывает, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Военнослужащие группировки "Север" ранее сообщили РИА Новости, что бойцы РФ нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Военные ВСУ пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка: их загнали в подвал, а туда закинули несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе.
Экс-депутат Рады объяснил похищение ВСУ мирных жителей в Курской области
29 августа 2024, 11:16
"Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Это след нацистов прибывавших на территорию России. Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского. И этот шакалий оскал пытаются прикрывать западники, лживо отворачивая глаза от преступных деяний Киева и блокируя попытки международных расследований", - прокомментировал Мирошник.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за две недели января в ходе наступательных действий на территории Курской области подразделениями группировки войск "Север" освобождены от ВСУ четыре населенных пункта - Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
В пресс-службе СК России 17 января сообщили РИА Новости, что российские следователи завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
В ООН обвинили украинских солдат в военных преступлениях
31 декабря 2024, 18:00