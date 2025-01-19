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Мирошник прокомментировал информацию о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:32 19.01.2025 (обновлено: 08:32 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/prestupleniya-1994421252.html
Мирошник прокомментировал информацию о зверствах ВСУ в Курской области
Мирошник прокомментировал информацию о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.01.2025
Мирошник прокомментировал информацию о зверствах ВСУ в Курской области
Найденные в освобожденном селе Русское Поречное в Курской области тела мирных жителей, замученных военными ВСУ, показывают истинное лицо режима Владимира... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T01:32:00+03:00
2025-01-19T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир зеленский
родион мирошник
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Найденные в освобожденном селе Русское Поречное в Курской области тела мирных жителей, замученных военными ВСУ, показывают истинное лицо режима Владимира Зеленского, а Запад этот "шакалий оскал" прикрывает, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Военнослужащие группировки "Север" ранее сообщили РИА Новости, что бойцы РФ нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Военные ВСУ пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка: их загнали в подвал, а туда закинули несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе. "Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Это след нацистов прибывавших на территорию России. Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского. И этот шакалий оскал пытаются прикрывать западники, лживо отворачивая глаза от преступных деяний Киева и блокируя попытки международных расследований", - прокомментировал Мирошник. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за две недели января в ходе наступательных действий на территории Курской области подразделениями группировки войск "Север" освобождены от ВСУ четыре населенных пункта - Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. В пресс-службе СК России 17 января сообщили РИА Новости, что российские следователи завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20240829/pokhischenie-1969159140.html
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россия, курская область, владимир зеленский, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Мирошник прокомментировал информацию о зверствах ВСУ в Курской области

Посол Мирошник: пытки людей в Курской области показывают лицо режима Зеленского

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Найденные в освобожденном селе Русское Поречное в Курской области тела мирных жителей, замученных военными ВСУ, показывают истинное лицо режима Владимира Зеленского, а Запад этот "шакалий оскал" прикрывает, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Военнослужащие группировки "Север" ранее сообщили РИА Новости, что бойцы РФ нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Военные ВСУ пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка: их загнали в подвал, а туда закинули несколько гранат. Российские военные также предоставили РИА Новости кадры, снятые в этом селе.
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"Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Это след нацистов прибывавших на территорию России. Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского. И этот шакалий оскал пытаются прикрывать западники, лживо отворачивая глаза от преступных деяний Киева и блокируя попытки международных расследований", - прокомментировал Мирошник.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за две недели января в ходе наступательных действий на территории Курской области подразделениями группировки войск "Север" освобождены от ВСУ четыре населенных пункта - Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
В пресс-службе СК России 17 января сообщили РИА Новости, что российские следователи завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийРодион МирошникВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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