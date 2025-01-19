https://ria.ru/20250119/prazdniki-1994434101.html
Священник рассказал, что раньше праздновали вместо Рождества Христова
Священник рассказал, что раньше праздновали вместо Рождества Христова - РИА Новости, 19.01.2025
Священник рассказал, что раньше праздновали вместо Рождества Христова
Первые христиане вместо Рождества Христова праздновали Богоявление, потом стало два праздника, один из них – Богоявление, или иначе Крещение Господне, рассказал РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T07:33:00+03:00
2025-01-19T07:33:00+03:00
2025-01-19T07:33:00+03:00
религия
иордан
иисус христос
московская духовная академия
русская православная церковь
религиозные праздники
религия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первые христиане вместо Рождества Христова праздновали Богоявление, потом стало два праздника, один из них – Богоявление, или иначе Крещение Господне, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов. В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое, по преданию, совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. "Сложно поверить, но первые христиане не отмечали Рождества Христова, вместо него они праздновали Богоявление. Так называлось древнецерковное торжество, которое объединяло память о нескольких событиях сразу: Рождестве, поклонении волхвов, Обрезании Спасителя и Его Крещении в реке Иордан. Лишь только в IV веке праздник Рождества начали отмечать отдельно. На Богоявление же христиане стали вспоминать только событие Крещения Иисуса Христа. Причем название "Богоявление" (по-гречески "Теофания") осталось именно за этим событием, а не за Рождеством", - сказал отец Антоний Борисов. Он отметил, что крещение, которое совершал пророк Иоанн, не было таинством - тем крещением, которое совершается в современных храмах священниками. "Зачем же крещение понадобилось безгрешному Христу? Крестясь от рук пророка Иоанна, Он смиренно от него принял эстафету служения проповеди Царства Божия. Кроме того, погрузившись в воды Иордана, Христос не смыл с себя грехи. Наоборот - он взял на себя прегрешения людей, каявшихся перед Иоанном. Эту греховную ношу Господь терпеливо нес в течение своего земного служения, искупив затем грехи всего человечества на кресте", - заключил Борисов. Встречать Крещение Господне верующие начинают на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. В Русской Церкви существует традиция освящать в Крещение не только воду в храмах, но и водоемы. В этот день есть и народная традиция крещенских купаний – троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь. Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". По преданию, когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!", - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление.
https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html
https://ria.ru/20250111/svyaschennik-1993076310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иордан, иисус христос, московская духовная академия, русская православная церковь, религиозные праздники, религия
Религия, Иордан, Иисус Христос, Московская духовная академия, Русская православная церковь, Религиозные праздники, Религия
Священник рассказал, что раньше праздновали вместо Рождества Христова
Священник: первые христиане вместо Рождества Христова праздновали Богоявление
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первые христиане вместо Рождества Христова праздновали Богоявление, потом стало два праздника, один из них – Богоявление, или иначе Крещение Господне, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
В Русской православной церкви
19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа
, которое, по преданию, совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан
.
"Сложно поверить, но первые христиане не отмечали Рождества Христова, вместо него они праздновали Богоявление. Так называлось древнецерковное торжество, которое объединяло память о нескольких событиях сразу: Рождестве, поклонении волхвов, Обрезании Спасителя и Его Крещении в реке Иордан. Лишь только в IV веке праздник Рождества начали отмечать отдельно. На Богоявление же христиане стали вспоминать только событие Крещения Иисуса Христа. Причем название "Богоявление" (по-гречески "Теофания") осталось именно за этим событием, а не за Рождеством", - сказал отец Антоний Борисов.
Он отметил, что крещение, которое совершал пророк Иоанн, не было таинством - тем крещением, которое совершается в современных храмах священниками.
"Зачем же крещение понадобилось безгрешному Христу? Крестясь от рук пророка Иоанна, Он смиренно от него принял эстафету служения проповеди Царства Божия. Кроме того, погрузившись в воды Иордана, Христос не смыл с себя грехи. Наоборот - он взял на себя прегрешения людей, каявшихся перед Иоанном. Эту греховную ношу Господь терпеливо нес в течение своего земного служения, искупив затем грехи всего человечества на кресте", - заключил Борисов.
Встречать Крещение Господне верующие начинают на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. В Русской Церкви существует традиция освящать в Крещение не только воду в храмах, но и водоемы. В этот день есть и народная традиция крещенских купаний – троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь.
Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". По преданию, когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!", - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление.