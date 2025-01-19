https://ria.ru/20250119/prazdniki-1994434101.html

Священник рассказал, что раньше праздновали вместо Рождества Христова

Священник рассказал, что раньше праздновали вместо Рождества Христова - РИА Новости, 19.01.2025

Священник рассказал, что раньше праздновали вместо Рождества Христова

Первые христиане вместо Рождества Христова праздновали Богоявление, потом стало два праздника, один из них – Богоявление, или иначе Крещение Господне, рассказал РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T07:33:00+03:00

2025-01-19T07:33:00+03:00

2025-01-19T07:33:00+03:00

религия

иордан

иисус христос

московская духовная академия

русская православная церковь

религиозные праздники

религия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первые христиане вместо Рождества Христова праздновали Богоявление, потом стало два праздника, один из них – Богоявление, или иначе Крещение Господне, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов. В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое, по преданию, совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. "Сложно поверить, но первые христиане не отмечали Рождества Христова, вместо него они праздновали Богоявление. Так называлось древнецерковное торжество, которое объединяло память о нескольких событиях сразу: Рождестве, поклонении волхвов, Обрезании Спасителя и Его Крещении в реке Иордан. Лишь только в IV веке праздник Рождества начали отмечать отдельно. На Богоявление же христиане стали вспоминать только событие Крещения Иисуса Христа. Причем название "Богоявление" (по-гречески "Теофания") осталось именно за этим событием, а не за Рождеством", - сказал отец Антоний Борисов. Он отметил, что крещение, которое совершал пророк Иоанн, не было таинством - тем крещением, которое совершается в современных храмах священниками. "Зачем же крещение понадобилось безгрешному Христу? Крестясь от рук пророка Иоанна, Он смиренно от него принял эстафету служения проповеди Царства Божия. Кроме того, погрузившись в воды Иордана, Христос не смыл с себя грехи. Наоборот - он взял на себя прегрешения людей, каявшихся перед Иоанном. Эту греховную ношу Господь терпеливо нес в течение своего земного служения, искупив затем грехи всего человечества на кресте", - заключил Борисов. Встречать Крещение Господне верующие начинают на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. В Русской Церкви существует традиция освящать в Крещение не только воду в храмах, но и водоемы. В этот день есть и народная традиция крещенских купаний – троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь. Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". По преданию, когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!", - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление.

https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html

https://ria.ru/20250111/svyaschennik-1993076310.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иордан, иисус христос, московская духовная академия, русская православная церковь, религиозные праздники, религия