https://ria.ru/20250119/pozhar-1994439337.html

В Приморье три человека погибли при пожаре в частном доме

В Приморье три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 19.01.2025

В Приморье три человека погибли при пожаре в частном доме

Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Спасском районе Приморья, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T09:18:00+03:00

2025-01-19T09:18:00+03:00

2025-01-19T14:54:00+03:00

происшествия

спасский район

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Спасском районе Приморья, сообщил региональный главк МЧС России. "Девятнадцатого января около 02:00 на железнодорожной станции Свиягино произошло возгорание частного дома. На момент прибытия пожарных крыша дома была полностью охвачена пламенем. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили в доме тела погибших — трех человек, а именно 55-летнего мужчины и двух женщин, личности которых устанавливаются", — говорится в публикации. Во время проверки выяснилось, что дом был самовольно подключен к электросети. По предварительным данным, это и стало причиной короткого замыкания и последующего возгорания.

https://ria.ru/20241108/pozhar-1982600642.html

спасский район

россия

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, спасский район, россия, приморский край