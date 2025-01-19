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В Приморье три человека погибли при пожаре в частном доме
В Приморье три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 19.01.2025
В Приморье три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Спасском районе Приморья, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T09:18:00+03:00
2025-01-19T09:18:00+03:00
2025-01-19T14:54:00+03:00
происшествия
спасский район
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Спасском районе Приморья, сообщил региональный главк МЧС России. "Девятнадцатого января около 02:00 на железнодорожной станции Свиягино произошло возгорание частного дома. На момент прибытия пожарных крыша дома была полностью охвачена пламенем. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили в доме тела погибших — трех человек, а именно 55-летнего мужчины и двух женщин, личности которых устанавливаются", — говорится в публикации. Во время проверки выяснилось, что дом был самовольно подключен к электросети. По предварительным данным, это и стало причиной короткого замыкания и последующего возгорания.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, спасский район, россия, приморский край
Происшествия, Спасский район, Россия, Приморский край
В Приморье три человека погибли при пожаре в частном доме
В Приморье три человека погибли при пожаре в самовольно подключенном к сети доме