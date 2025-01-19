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Президент Грузии впервые помиловал заключенных после инаугурации - РИА Новости, 19.01.2025
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20:15 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/pomilovanie-1994512875.html
Президент Грузии впервые помиловал заключенных после инаугурации
Президент Грузии впервые помиловал заключенных после инаугурации - РИА Новости, 19.01.2025
Президент Грузии впервые помиловал заключенных после инаугурации
Президент Грузии Михаил Кавелашвили впервые помиловал заключенных после инаугурации - 613 человек, сообщается на его странице в соцсети. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T20:15:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 19 янв - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили впервые помиловал заключенных после инаугурации - 613 человек, сообщается на его странице в соцсети. "Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных в связи с празднованием Крещения Господня", - отмечено в заявлении. В заявлении сказано, что "помилованным была предоставлена возможность вернуться к своим семьям и вновь стать полноправными членами общества".
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в мире, грузия, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Михаил Кавелашвили
Президент Грузии впервые помиловал заключенных после инаугурации

Президент Грузии Кавелашвили помиловал первых 613 заключенных после инаугурации

© Фото : People's PowerМихаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : People's Power
Михаил Кавелашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 19 янв - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили впервые помиловал заключенных после инаугурации - 613 человек, сообщается на его странице в соцсети.
"Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных в связи с празднованием Крещения Господня", - отмечено в заявлении.
В заявлении сказано, что "помилованным была предоставлена возможность вернуться к своим семьям и вновь стать полноправными членами общества".
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