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Путин сделал подарок президенту Ирана на память о визите в Москву - РИА Новости, 19.01.2025
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14:03 19.01.2025 (обновлено: 14:22 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/podarok-1994469812.html
Путин сделал подарок президенту Ирана на память о визите в Москву
Путин сделал подарок президенту Ирана на память о визите в Москву - РИА Новости, 19.01.2025
Путин сделал подарок президенту Ирана на память о визите в Москву
Президент РФ Владимир Путин подарил президенту Ирана Масуду Пезешкиану на память о его визите в Россию традиционный русский самовар и картину с зимним пейзажем. РИА Новости, 19.01.2025
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россия
иран
владимир путин
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил президенту Ирана Масуду Пезешкиану на память о его визите в Россию традиционный русский самовар и картину с зимним пейзажем. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.Вручение памятных подарков состоялось после завершения пресс-конференции обоих лидеров по итогам переговоров в пятницу. "Господин президент, это на память о России, о вашем посещении. Так выглядит Россия зимой. Ну а это традиционное наше изделие — самовар", - сказал Путин. Пезешкиан поблагодарил главу российского государства. "Мы тоже говорим "самовар", — добавил президент Ирана. Пезешкиану во время его нахождения в Кремле также провели небольшую экскурсию. В частности, экскурсовод, научный сотрудник Большого Кремлевского дворца" Милана Стрекозова обратила внимание иранского гостя на трон в Андреевском зале Кремля, который по персидской традиции украшен мантией сверху. "Сказочница", - по-доброму пошутил Путин, засмеявшись.
https://ria.ru/20250117/putin-1994260628.html
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Подарок Путина президенту Ирана
Подарок Путина президенту Ирана
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, павел зарубин, в мире, москва
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Павел Зарубин, В мире, Москва
Путин сделал подарок президенту Ирана на память о визите в Москву

Путин подарил президенту Ирана Пезешкиану самовар и картину с зимним пейзажем

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил президенту Ирана Масуду Пезешкиану на память о его визите в Россию традиционный русский самовар и картину с зимним пейзажем. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.
Вручение памятных подарков состоялось после завершения пресс-конференции обоих лидеров по итогам переговоров в пятницу.
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"Господин президент, это на память о России, о вашем посещении. Так выглядит Россия зимой. Ну а это традиционное наше изделие — самовар", - сказал Путин.
Пезешкиан поблагодарил главу российского государства.
"Мы тоже говорим "самовар", — добавил президент Ирана.
Пезешкиану во время его нахождения в Кремле также провели небольшую экскурсию. В частности, экскурсовод, научный сотрудник Большого Кремлевского дворца" Милана Стрекозова обратила внимание иранского гостя на трон в Андреевском зале Кремля, который по персидской традиции украшен мантией сверху.
"Сказочница", - по-доброму пошутил Путин, засмеявшись.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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РоссияИранВладимир ПутинМасуд ПезешкианПавел ЗарубинВ миреМосква
 
 
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