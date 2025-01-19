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Путин сделал подарок президенту Ирана на память о визите в Москву

Путин сделал подарок президенту Ирана на память о визите в Москву - РИА Новости, 19.01.2025

Путин сделал подарок президенту Ирана на память о визите в Москву

Президент РФ Владимир Путин подарил президенту Ирана Масуду Пезешкиану на память о его визите в Россию традиционный русский самовар и картину с зимним пейзажем. РИА Новости, 19.01.2025

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил президенту Ирана Масуду Пезешкиану на память о его визите в Россию традиционный русский самовар и картину с зимним пейзажем. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.Вручение памятных подарков состоялось после завершения пресс-конференции обоих лидеров по итогам переговоров в пятницу. "Господин президент, это на память о России, о вашем посещении. Так выглядит Россия зимой. Ну а это традиционное наше изделие — самовар", - сказал Путин. Пезешкиан поблагодарил главу российского государства. "Мы тоже говорим "самовар", — добавил президент Ирана. Пезешкиану во время его нахождения в Кремле также провели небольшую экскурсию. В частности, экскурсовод, научный сотрудник Большого Кремлевского дворца" Милана Стрекозова обратила внимание иранского гостя на трон в Андреевском зале Кремля, который по персидской традиции украшен мантией сверху. "Сказочница", - по-доброму пошутил Путин, засмеявшись.

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Ольга Фомченкова

россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, павел зарубин, в мире, москва