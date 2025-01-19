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Пленный рассказал, как ВСУ атаковали дронами сослуживцев, сдавшихся России - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 19.01.2025 (обновлено: 08:57 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/plennyy-1994436766.html
Пленный рассказал, как ВСУ атаковали дронами сослуживцев, сдавшихся России
Пленный рассказал, как ВСУ атаковали дронами сослуживцев, сдавшихся России - РИА Новости, 19.01.2025
Пленный рассказал, как ВСУ атаковали дронами сослуживцев, сдавшихся России
Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Аксенов рассказал РИА Новости, как его сослуживцы намеренно добивали дронами-камикадзе взятых в плен украинских военных. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T08:40:00+03:00
2025-01-19T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Аксенов рассказал РИА Новости, как его сослуживцы намеренно добивали дронами-камикадзе взятых в плен украинских военных. Аксенов — один из последних 11 взятых в плен украинских военных в Курахово. "Четыре человека выходило - они пострадали. Знаю, что одного человека, нашего командира, старшего группы из четырех человек, убили. Сначала "сбросами" закидали, а при второй попытке отойти, уже FPV (дрон-камикадзе - ред.) в него вошел. Мы выходили следующей четверкой, но у нас так вроде бы никто не пострадал. А вот следующая тоже пострадала - ноги побиты, у того там в спине осколок, у того еще где-то", - сказал Аксенов. Он убежден, что его пленных сослуживцев атаковали именно ВСУ, потому что они выходили вместе с российскими военными. "Они (российские военные — ред.) по рации связывались, и им давали коридор... Судя из этого, только один вариант — это (кто добивал - ред.) были украинские войска. Они должны были понимать, что нас выводят. Я думаю, что они знали", — добавил военнопленный. Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области, вдоль трассы "Запорожье-Донецк".
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992874759.html
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
курахово
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Пленный боец ВСУ рассказал, как украинская армия добивает своих военных, взятых в плен
Пленный боец ВСУ рассказал, как украинская армия добивает своих военных, взятых в плен.
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в мире, курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Пленный рассказал, как ВСУ атаковали дронами сослуживцев, сдавшихся России

Пленный Аксенов: сослуживцы били дронами-камикадзе по сдавшимся РФ солдатам ВСУ

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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Аксенов рассказал РИА Новости, как его сослуживцы намеренно добивали дронами-камикадзе взятых в плен украинских военных.
Аксенов — один из последних 11 взятых в плен украинских военных в Курахово.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Боец ВС России рассказал о пленении 11 солдат ВСУ в Курахово
9 января, 05:19
"Четыре человека выходило - они пострадали. Знаю, что одного человека, нашего командира, старшего группы из четырех человек, убили. Сначала "сбросами" закидали, а при второй попытке отойти, уже FPV (дрон-камикадзе - ред.) в него вошел. Мы выходили следующей четверкой, но у нас так вроде бы никто не пострадал. А вот следующая тоже пострадала - ноги побиты, у того там в спине осколок, у того еще где-то", - сказал Аксенов.
Он убежден, что его пленных сослуживцев атаковали именно ВСУ, потому что они выходили вместе с российскими военными.
"Они (российские военные — ред.) по рации связывались, и им давали коридор... Судя из этого, только один вариант — это (кто добивал - ред.) были украинские войска. Они должны были понимать, что нас выводят. Я думаю, что они знали", — добавил военнопленный.
Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области, вдоль трассы "Запорожье-Донецк".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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7 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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