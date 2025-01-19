https://ria.ru/20250119/plennyy-1994436766.html

Пленный рассказал, как ВСУ атаковали дронами сослуживцев, сдавшихся России

Пленный рассказал, как ВСУ атаковали дронами сослуживцев, сдавшихся России - РИА Новости, 19.01.2025

Пленный рассказал, как ВСУ атаковали дронами сослуживцев, сдавшихся России

Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Аксенов рассказал РИА Новости, как его сослуживцы намеренно добивали дронами-камикадзе взятых в плен украинских военных. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T08:40:00+03:00

2025-01-19T08:40:00+03:00

2025-01-19T08:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Аксенов рассказал РИА Новости, как его сослуживцы намеренно добивали дронами-камикадзе взятых в плен украинских военных. Аксенов — один из последних 11 взятых в плен украинских военных в Курахово. "Четыре человека выходило - они пострадали. Знаю, что одного человека, нашего командира, старшего группы из четырех человек, убили. Сначала "сбросами" закидали, а при второй попытке отойти, уже FPV (дрон-камикадзе - ред.) в него вошел. Мы выходили следующей четверкой, но у нас так вроде бы никто не пострадал. А вот следующая тоже пострадала - ноги побиты, у того там в спине осколок, у того еще где-то", - сказал Аксенов. Он убежден, что его пленных сослуживцев атаковали именно ВСУ, потому что они выходили вместе с российскими военными. "Они (российские военные — ред.) по рации связывались, и им давали коридор... Судя из этого, только один вариант — это (кто добивал - ред.) были украинские войска. Они должны были понимать, что нас выводят. Я думаю, что они знали", — добавил военнопленный. Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области, вдоль трассы "Запорожье-Донецк".

https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992874759.html

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный боец ВСУ рассказал, как украинская армия добивает своих военных, взятых в плен Пленный боец ВСУ рассказал, как украинская армия добивает своих военных, взятых в плен. 2025-01-19T08:40 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф