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Пленный рассказал, как ВСУ взрывали дома в Курахово
Пленный рассказал, как ВСУ взрывали дома в Курахово - РИА Новости, 19.01.2025
Пленный рассказал, как ВСУ взрывали дома в Курахово
Командиры ВСУ приказывали своим военным взрывать многоквартирные дома в Курахово в ДНР, не убедившись в отсутствии мирных жителей внутри этих домов, рассказал... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T05:33:00+03:00
2025-01-19T05:33:00+03:00
2025-01-19T06:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
донецк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Командиры ВСУ приказывали своим военным взрывать многоквартирные дома в Курахово в ДНР, не убедившись в отсутствии мирных жителей внутри этих домов, рассказал РИА Новости один из украинских военнопленных Максим Корейко."Хотели нас послать на пятиэтажки буквой "П". Нам скинули дроном ТМ (мина ТМ. Прим. ред.) и шесть килограммов тротила. Сказали — подъезд подорвать", — вспоминает Корейко. По его словам, в доме могли оставаться и мирные жители, нокоманды проверить это не было."Вполне возможно, (что) люди в подвале могли жить. Нам сказали прийти именно к этому подъезду, поставить эту фигню (мину и тротил.— Прим. ред.), поджечь и уйти в крайний подъезд, то есть найти укрытие", — добавил пленный. Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области, вдоль трассы "Запорожье-Донецк".
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994401564.html
https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994419251.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, курахово, донецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Донецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Пленный рассказал, как ВСУ взрывали дома в Курахово
Пленный Корейко: ВСУ взрывали дома в Курахово, не проверив, есть ли там жители