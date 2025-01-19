https://ria.ru/20250119/plennyj-1994428629.html

Пленный рассказал, как ВСУ взрывали дома в Курахово

Пленный рассказал, как ВСУ взрывали дома в Курахово - РИА Новости, 19.01.2025

Пленный рассказал, как ВСУ взрывали дома в Курахово

Командиры ВСУ приказывали своим военным взрывать многоквартирные дома в Курахово в ДНР, не убедившись в отсутствии мирных жителей внутри этих домов, рассказал... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T05:33:00+03:00

2025-01-19T05:33:00+03:00

2025-01-19T06:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

курахово

донецк

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Командиры ВСУ приказывали своим военным взрывать многоквартирные дома в Курахово в ДНР, не убедившись в отсутствии мирных жителей внутри этих домов, рассказал РИА Новости один из украинских военнопленных Максим Корейко."Хотели нас послать на пятиэтажки буквой "П". Нам скинули дроном ТМ (мина ТМ. Прим. ред.) и шесть килограммов тротила. Сказали — подъезд подорвать", — вспоминает Корейко. По его словам, в доме могли оставаться и мирные жители, нокоманды проверить это не было."Вполне возможно, (что) люди в подвале могли жить. Нам сказали прийти именно к этому подъезду, поставить эту фигню (мину и тротил.— Прим. ред.), поджечь и уйти в крайний подъезд, то есть найти укрытие", — добавил пленный. Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области, вдоль трассы "Запорожье-Донецк".

https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994401564.html

https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994419251.html

донецкая народная республика

курахово

донецк

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, курахово, донецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия