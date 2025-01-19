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Пленный рассказал, как ВСУ взрывали дома в Курахово - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 19.01.2025 (обновлено: 06:23 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/plennyj-1994428629.html
Пленный рассказал, как ВСУ взрывали дома в Курахово
Пленный рассказал, как ВСУ взрывали дома в Курахово - РИА Новости, 19.01.2025
Пленный рассказал, как ВСУ взрывали дома в Курахово
Командиры ВСУ приказывали своим военным взрывать многоквартирные дома в Курахово в ДНР, не убедившись в отсутствии мирных жителей внутри этих домов, рассказал... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T05:33:00+03:00
2025-01-19T06:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
донецк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Командиры ВСУ приказывали своим военным взрывать многоквартирные дома в Курахово в ДНР, не убедившись в отсутствии мирных жителей внутри этих домов, рассказал РИА Новости один из украинских военнопленных Максим Корейко."Хотели нас послать на пятиэтажки буквой "П". Нам скинули дроном ТМ (мина ТМ. Прим. ред.) и шесть килограммов тротила. Сказали — подъезд подорвать", — вспоминает Корейко. По его словам, в доме могли оставаться и мирные жители, нокоманды проверить это не было."Вполне возможно, (что) люди в подвале могли жить. Нам сказали прийти именно к этому подъезду, поставить эту фигню (мину и тротил.— Прим. ред.), поджечь и уйти в крайний подъезд, то есть найти укрытие", — добавил пленный. Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области, вдоль трассы "Запорожье-Донецк".
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994401564.html
https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994419251.html
донецкая народная республика
курахово
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донецкая народная республика, курахово, донецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Донецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Пленный рассказал, как ВСУ взрывали дома в Курахово

Пленный Корейко: ВСУ взрывали дома в Курахово, не проверив, есть ли там жители

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Командиры ВСУ приказывали своим военным взрывать многоквартирные дома в Курахово в ДНР, не убедившись в отсутствии мирных жителей внутри этих домов, рассказал РИА Новости один из украинских военнопленных Максим Корейко.
"Хотели нас послать на пятиэтажки буквой "П". Нам скинули дроном ТМ (мина ТМ. Прим. ред.) и шесть килограммов тротила. Сказали — подъезд подорвать", — вспоминает Корейко.
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По его словам, в доме могли оставаться и мирные жители, нокоманды проверить это не было.
"Вполне возможно, (что) люди в подвале могли жить. Нам сказали прийти именно к этому подъезду, поставить эту фигню (мину и тротил.— Прим. ред.), поджечь и уйти в крайний подъезд, то есть найти укрытие", — добавил пленный.
Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области, вдоль трассы "Запорожье-Донецк".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКураховоДонецкВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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