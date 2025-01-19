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Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, заявила депутат - РИА Новости, 19.01.2025
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02:21 19.01.2025 (обновлено: 04:18 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/pensii-1994422609.html
Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, заявила депутат
Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, заявила депутат - РИА Новости, 19.01.2025
Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, заявила депутат
Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T02:21:00+03:00
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общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Кроме того, правительство может до 1 февраля принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%. По данным Росстата, инфляция в стране в 2024 году составила 9,52%."Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам", — сказала депутат Госдумы. Она отметила, что индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.
https://ria.ru/20250118/gosduma-1994322693.html
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общество, россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, заявила депутат

Депутат Стенякина: бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Кроме того, правительство может до 1 февраля принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%. По данным Росстата, инфляция в стране в 2024 году составила 9,52%.
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Вчера, 02:17
"Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам", — сказала депутат Госдумы.
Она отметила, что индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.
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ОбществоРоссияГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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