https://ria.ru/20250119/pensii-1994422609.html

Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, заявила депутат

Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, заявила депутат - РИА Новости, 19.01.2025

Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, заявила депутат

Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T02:21:00+03:00

2025-01-19T02:21:00+03:00

2025-01-19T04:18:00+03:00

общество

россия

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Кроме того, правительство может до 1 февраля принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%. По данным Росстата, инфляция в стране в 2024 году составила 9,52%."Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам", — сказала депутат Госдумы. Она отметила, что индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.

https://ria.ru/20250118/gosduma-1994322693.html

https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)