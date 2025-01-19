https://ria.ru/20250119/pensii-1994422609.html
Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, заявила депутат
Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, заявила депутат - РИА Новости, 19.01.2025
Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, заявила депутат
Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T02:21:00+03:00
2025-01-19T02:21:00+03:00
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общество
россия
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Кроме того, правительство может до 1 февраля принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%. По данным Росстата, инфляция в стране в 2024 году составила 9,52%."Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам", — сказала депутат Госдумы. Она отметила, что индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.
https://ria.ru/20250118/gosduma-1994322693.html
https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, заявила депутат
Депутат Стенякина: бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам