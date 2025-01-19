https://ria.ru/20250119/patriarkh-1994462481.html

Патриарх Кирилл совершил литургию в Богоявленском соборе в Москве

Патриарх Кирилл совершил литургию в Богоявленском соборе в Москве - РИА Новости, 19.01.2025

Патриарх Кирилл совершил литургию в Богоявленском соборе в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Крещения Господня совершил Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T13:00:00+03:00

2025-01-19T13:00:00+03:00

2025-01-19T13:08:00+03:00

религия

москва

иордан

иисус христос

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религиозные праздники

крещение господне

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Крещения Господня совершил Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Патриарх Кирилл возглавил праздничную литургию в Богоявленском соборе в Москве. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской.

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москва

иордан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, иордан, иисус христос, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религиозные праздники, крещение господне