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Патриарх Кирилл совершил литургию в Богоявленском соборе в Москве - РИА Новости, 19.01.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:00 19.01.2025 (обновлено: 13:08 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/patriarkh-1994462481.html
Патриарх Кирилл совершил литургию в Богоявленском соборе в Москве
Патриарх Кирилл совершил литургию в Богоявленском соборе в Москве - РИА Новости, 19.01.2025
Патриарх Кирилл совершил литургию в Богоявленском соборе в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Крещения Господня совершил Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. РИА Новости, 19.01.2025
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религия
москва
иордан
иисус христос
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религиозные праздники
крещение господне
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Крещения Господня совершил Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Патриарх Кирилл возглавил праздничную литургию в Богоявленском соборе в Москве. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской.
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1922176486.html
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москва, иордан, иисус христос, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религиозные праздники, крещение господне
Религия, Москва, Иордан, Иисус Христос, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религиозные праздники, Крещение Господне
Патриарх Кирилл совершил литургию в Богоявленском соборе в Москве

Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Богоявленском соборе в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. 18 января 2025
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. 18 января 2025 - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. 18 января 2025
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Крещения Господня совершил Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.
В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Патриарх Кирилл возглавил праздничную литургию в Богоявленском соборе в Москве.
Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской.
Крещение - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Крещение Господне в 2025 году
Вчера, 14:17
 
РелигияМоскваИорданИисус ХристосПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРелигиозные праздникиКрещение Господне
 
 
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