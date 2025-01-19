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"Проиграли войну": в США пришли в ярость после дерзких слов главы Пентагона - РИА Новости, 19.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:49 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/ostin-1994425928.html
"Проиграли войну": в США пришли в ярость после дерзких слов главы Пентагона
"Проиграли войну": в США пришли в ярость после дерзких слов главы Пентагона - РИА Новости, 19.01.2025
"Проиграли войну": в США пришли в ярость после дерзких слов главы Пентагона
Заявления шефа Пентагона Ллойда Остина о его выдающейся роли в поддержке Украины являются не более чем самовосхвалением на фоне поражения США, заявил... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T04:49:00+03:00
2025-01-19T04:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
ллойд остин
гленн гринвальд
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заявления шефа Пентагона Ллойда Остина о его выдающейся роли в поддержке Украины являются не более чем самовосхвалением на фоне поражения США, заявил американский журналист Гленн Гринвальд в социальной сети X.Так он отреагировал на пост министра обороны, в котором тот подчеркнул свою роль в создании контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн", а также заявил о личном вкладе в обороноспособность киевского режима."Все нахваливают сами себя &lt;...&gt; при уходе. США и НАТО проиграли войну на Украине. &lt;...&gt; При этом сотни тысяч (украинцев. — Прим. ред.) погибли, а США послали (Киеву. — Прим. ред.) сотни миллиардов долларов", — написал Гринвальд. По мнению журналиста, конфликт завершится большими территориальными приобретениями России и превращением Украины в обрубок прежней территории.Контактную группу в формате "Рамштайн", объединяющую более 50 стран, создали весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 миллиардов долларов военной помощи.При этом, как пишет газета New York Times, продолжение работы группы остается под вопросом на фоне смены американской администрации. В Пентагоне допускают, что при выходе Вашингтона из инициативы лидерство могут передать другой стране, чтобы сохранить глобальные поставки оружия для ВСУ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250119/starmer-1994420125.html
https://ria.ru/20250119/uolts-1994425784.html
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в мире, украина, россия, сша, ллойд остин, гленн гринвальд, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Ллойд Остин, Гленн Гринвальд, Министерство обороны США
"Проиграли войну": в США пришли в ярость после дерзких слов главы Пентагона

Журналист Гринвальд: Остин хвалит сам себя, несмотря на победу России на Украине

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заявления шефа Пентагона Ллойда Остина о его выдающейся роли в поддержке Украины являются не более чем самовосхвалением на фоне поражения США, заявил американский журналист Гленн Гринвальд в социальной сети X.
Так он отреагировал на пост министра обороны, в котором тот подчеркнул свою роль в создании контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн", а также заявил о личном вкладе в обороноспособность киевского режима.
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"Все нахваливают сами себя <...> при уходе. США и НАТО проиграли войну на Украине. <...> При этом сотни тысяч (украинцев. — Прим. ред.) погибли, а США послали (Киеву. — Прим. ред.) сотни миллиардов долларов", — написал Гринвальд.
По мнению журналиста, конфликт завершится большими территориальными приобретениями России и превращением Украины в обрубок прежней территории.
Контактную группу в формате "Рамштайн", объединяющую более 50 стран, создали весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 миллиардов долларов военной помощи.
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При этом, как пишет газета New York Times, продолжение работы группы остается под вопросом на фоне смены американской администрации. В Пентагоне допускают, что при выходе Вашингтона из инициативы лидерство могут передать другой стране, чтобы сохранить глобальные поставки оружия для ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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