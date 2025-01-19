https://ria.ru/20250119/oreshnik-1994430286.html

В Британии забили тревогу из-за пугающей особенности "Орешника"

В Британии забили тревогу из-за пугающей особенности "Орешника" - РИА Новости, 19.01.2025

В Британии забили тревогу из-за пугающей особенности "Орешника"

Новейшая российская ракета "Орешник" в сочетании с другими традиционными ракетными системами станет грозным оружием, заявил британский военный аналитик... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T06:15:00+03:00

2025-01-19T06:15:00+03:00

2025-01-19T07:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ракета "орешник"

владимир путин

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новейшая российская ракета "Орешник" в сочетании с другими традиционными ракетными системами станет грозным оружием, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это абсолютно ужасающие системы", — сказал аналитик.По его словам, альтернативные ракетные системы с другими типами боеголовок, которые могут использоваться вместе с "Орешником" станут отличным дополнением для поражения военных объектов на территории противника."Удар "Орешником" сначала уничтожит все оборонительные сооружения, все укрепления. Затем следующим ударом используется альтернативная система, которая предназначена для поражения персонала, работающего на объекте, и вызовет невообразимые разрушения", — добавил он.Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, которое производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", и они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не считается. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.

https://ria.ru/20250119/uolts-1994425784.html

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в мире, россия, ракета "орешник", владимир путин