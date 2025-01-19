Рейтинг@Mail.ru
В Британии забили тревогу из-за пугающей особенности "Орешника" - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 19.01.2025 (обновлено: 07:01 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/oreshnik-1994430286.html
В Британии забили тревогу из-за пугающей особенности "Орешника"
В Британии забили тревогу из-за пугающей особенности "Орешника" - РИА Новости, 19.01.2025
В Британии забили тревогу из-за пугающей особенности "Орешника"
Новейшая российская ракета "Орешник" в сочетании с другими традиционными ракетными системами станет грозным оружием, заявил британский военный аналитик... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T06:15:00+03:00
2025-01-19T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
ракета "орешник"
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_59:0:941:496_1920x0_80_0_0_32ad4d5d27fa518cb039342bc20fe594.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новейшая российская ракета "Орешник" в сочетании с другими традиционными ракетными системами станет грозным оружием, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это абсолютно ужасающие системы", — сказал аналитик.По его словам, альтернативные ракетные системы с другими типами боеголовок, которые могут использоваться вместе с "Орешником" станут отличным дополнением для поражения военных объектов на территории противника."Удар "Орешником" сначала уничтожит все оборонительные сооружения, все укрепления. Затем следующим ударом используется альтернативная система, которая предназначена для поражения персонала, работающего на объекте, и вызовет невообразимые разрушения", — добавил он.Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, которое производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", и они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не считается. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
https://ria.ru/20250119/uolts-1994425784.html
https://ria.ru/20250119/ostin-1994425928.html
https://ria.ru/20250119/blinken-1994421442.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_170:0:831:496_1920x0_80_0_0_39cd8343c0602c3791e55fc663862783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ракета "орешник", владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Ракета "Орешник", Владимир Путин
В Британии забили тревогу из-за пугающей особенности "Орешника"

Меркурис: "Орешник" вместе с другими системами вызовет невообразимые разрушения

Удар "Орешником" по Днепропетровску
Удар Орешником по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Удар "Орешником" по Днепропетровску. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новейшая российская ракета "Орешник" в сочетании с другими традиционными ракетными системами станет грозным оружием, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Это абсолютно ужасающие системы", — сказал аналитик.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"Давайте договоримся". В США высказались о происходящем на Украине
04:43
По его словам, альтернативные ракетные системы с другими типами боеголовок, которые могут использоваться вместе с "Орешником" станут отличным дополнением для поражения военных объектов на территории противника.
"Удар "Орешником" сначала уничтожит все оборонительные сооружения, все укрепления. Затем следующим ударом используется альтернативная система, которая предназначена для поражения персонала, работающего на объекте, и вызовет невообразимые разрушения", — добавил он.
Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, которое производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"Проиграли войну": в США пришли в ярость после дерзких слов главы Пентагона
04:49
Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", и они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не считается. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на 31-м саммите-форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Конференц-центре Лимы - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В США неожиданно осадили Блинкена из-за его лицемерных слов об Украине
01:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРакета "Орешник"Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала