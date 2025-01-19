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В Белгородской области семь домов получили повреждения при атаках ВСУ
В Белгородской области семь домов получили повреждения при атаках ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025
В Белгородской области семь домов получили повреждения при атаках ВСУ
Семь частных домов и два транспортных средства повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области при атаках со стороны Украины, предварительно,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:40:00+03:00
2025-01-19T16:40:00+03:00
2025-01-19T16:40:00+03:00
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 янв — РИА Новости. Семь частных домов и два транспортных средства повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области при атаках со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В Краснояружском районе село Графовка атаковано двумя FPV-дронами. В результате детонации повреждены окна трёх частных домов и хозяйственных построек. Ещё одна атака беспилотника произошла в посёлке Красная Яруга, в результате повреждён Камаз", - написал Гладков. Глава области добавил, что в селе Черемошное Белгородского района сильно пострадал легковой автомобиль при ударе дрона. Село Тишанка Волоконовского района подверглось украинскому обстрелу. В одном жилом доме выбиты окна и посечены ворота. В двух соседних домах также повреждено остекление, отметил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области семь домов получили повреждения при атаках ВСУ
Гладков: в Белгородской области атаками ВСУ повредило 7 частных домов за сутки