Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области семь домов получили повреждения при атаках ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/obstrely-1994485786.html
В Белгородской области семь домов получили повреждения при атаках ВСУ
В Белгородской области семь домов получили повреждения при атаках ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025
В Белгородской области семь домов получили повреждения при атаках ВСУ
Семь частных домов и два транспортных средства повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области при атаках со стороны Украины, предварительно,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:40:00+03:00
2025-01-19T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
БЕЛГОРОД, 19 янв — РИА Новости. Семь частных домов и два транспортных средства повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области при атаках со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В Краснояружском районе село Графовка атаковано двумя FPV-дронами. В результате детонации повреждены окна трёх частных домов и хозяйственных построек. Ещё одна атака беспилотника произошла в посёлке Красная Яруга, в результате повреждён Камаз", - написал Гладков. Глава области добавил, что в селе Черемошное Белгородского района сильно пострадал легковой автомобиль при ударе дрона. Село Тишанка Волоконовского района подверглось украинскому обстрелу. В одном жилом доме выбиты окна и посечены ворота. В двух соседних домах также повреждено остекление, отметил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области семь домов получили повреждения при атаках ВСУ

Гладков: в Белгородской области атаками ВСУ повредило 7 частных домов за сутки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда на месте обстрела со стороны украинских войск
Осколки снаряда на месте обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда на месте обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 19 янв — РИА Новости. Семь частных домов и два транспортных средства повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области при атаках со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В Краснояружском районе село Графовка атаковано двумя FPV-дронами. В результате детонации повреждены окна трёх частных домов и хозяйственных построек. Ещё одна атака беспилотника произошла в посёлке Красная Яруга, в результате повреждён Камаз", - написал Гладков.
Глава области добавил, что в селе Черемошное Белгородского района сильно пострадал легковой автомобиль при ударе дрона. Село Тишанка Волоконовского района подверглось украинскому обстрелу. В одном жилом доме выбиты окна и посечены ворота. В двух соседних домах также повреждено остекление, отметил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала