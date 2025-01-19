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В Белгородской области семь домов получили повреждения при атаках ВСУ

В Белгородской области семь домов получили повреждения при атаках ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025

В Белгородской области семь домов получили повреждения при атаках ВСУ

Семь частных домов и два транспортных средства повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области при атаках со стороны Украины, предварительно,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T16:40:00+03:00

2025-01-19T16:40:00+03:00

2025-01-19T16:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 янв — РИА Новости. Семь частных домов и два транспортных средства повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области при атаках со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В Краснояружском районе село Графовка атаковано двумя FPV-дронами. В результате детонации повреждены окна трёх частных домов и хозяйственных построек. Ещё одна атака беспилотника произошла в посёлке Красная Яруга, в результате повреждён Камаз", - написал Гладков. Глава области добавил, что в селе Черемошное Белгородского района сильно пострадал легковой автомобиль при ударе дрона. Село Тишанка Волоконовского района подверглось украинскому обстрелу. В одном жилом доме выбиты окна и посечены ворота. В двух соседних домах также повреждено остекление, отметил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

белгородский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины