https://ria.ru/20250119/obstrel-1994462311.html

ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области, пострадал мирный житель

ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области, пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.01.2025

ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области, пострадал мирный житель

Мирный житель города Алешки получил ранения в результате украинского артиллерийского удара по городу, всего за сутки по левому берегу Днепра Херсонской области... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:58:00+03:00

2025-01-19T12:58:00+03:00

2025-01-19T12:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 19 янв — РИА Новости. Мирный житель города Алешки получил ранения в результате украинского артиллерийского удара по городу, всего за сутки по левому берегу Днепра Херсонской области украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки пострадал мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 12 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за сутки под огонь попали десять населенных пунктов области", - сообщил он. Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Новая Каховка, Каиры, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия