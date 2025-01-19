https://ria.ru/20250119/nigeriya-1994503486.html

Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии увеличилось до 86

Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии увеличилось до 86 - РИА Новости, 19.01.2025

Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии увеличилось до 86

Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 86, сообщил портал This Day Live со ссылкой на генерального директора Агентства по чрезвычайным... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T18:50:00+03:00

2025-01-19T18:50:00+03:00

2025-01-19T21:07:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 86, сообщил портал This Day Live со ссылкой на генерального директора Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара. "Число погибших в результате <...> взрыва бензовоза в (населенном пункте. — Прим. ред.) Дикко в штате Нигер возросло до 86", — говорится в публикации. Как уточняется, ранения получили еще 55 человек. Абдуллахи уточнил, что 80 погибших похоронили в общей могиле.Инцидент произошел накануне. Как сообщали СМИ, водитель автоцистерны не справился с управлением, вследствие чего грузовик опрокинулся на перекрестке.По данным издания Vanguard, к месту аварии прибыла другая машина, в которую должны были откачать топливо. Когда горючее начали переливать, местные жители поспешили собирать его из перевернувшейся автоцистерны. В этот момент произошел взрыв. Издание Sun писало, что пожар охватил близлежащие машины, мотоциклы и магазины. Губернатор штата Мохаммед Умару Баго заявил, что шокирован произошедшим, и выразил соболезнование семьям погибших. В свою очередь, издание Daily Trust со ссылкой на очевидца сообщало, что число жертв взрыва могло превысить сто человек.

https://ria.ru/20241215/smi-1989274419.html

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