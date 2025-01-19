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В Москве провели более тысячи профилактических мероприятий для детей - РИА Новости, 20.01.2025
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12:26 19.01.2025 (обновлено: 17:58 20.01.2025)
https://ria.ru/20250119/moskva-1994672632.html
В Москве провели более тысячи профилактических мероприятий для детей
В Москве провели более тысячи профилактических мероприятий для детей - РИА Новости, 20.01.2025
В Москве провели более тысячи профилактических мероприятий для детей
Московские спасатели провели свыше 1 тысячи профилактических мероприятий для детей в 2024 году, их посетили больше 10,5 тысяч человек, сообщается в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-19T12:26:00+03:00
2025-01-20T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Московские спасатели провели свыше 1 тысячи профилактических мероприятий для детей в 2024 году, их посетили больше 10,5 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Столичные спасатели провели свыше тысячи профилактических мероприятий для детей в 2024 году. Мастер-классы, экскурсии и открытые уроки посетили более чем 10,5 тысячи ребят", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что встречи проходили на станциях спасателей на воде, в пожарно- и аварийно-спасательных отрядах столичного пожарно-спасательного центра, в Системе 112 столицы, в учебных заведениях и на площадках городских мероприятий. "На занятиях специалисты: показывали ребятам современную технику и снаряжение, рассказывали о правилах безопасного поведения дома и на природе, проводили мастер-классы по оказанию первой помощи и применению первичных средств пожаротушения, рассказывали о героических профессиях", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что благодаря проведению профилактической работы среди горожан всех возрастов в столице ежегодно сокращается количество пожаров и происшествий на воде.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве провели более тысячи профилактических мероприятий для детей

Московские спасатели провели свыше тысячи профилактических мероприятий для детей

© Городское хозяйство Москвы/TelegramМосковские спасатели провели экскурсию для детей в рамках акции "Елка желаний"
Московские спасатели провели экскурсию для детей в рамках акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Московские спасатели провели экскурсию для детей в рамках акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Московские спасатели провели свыше 1 тысячи профилактических мероприятий для детей в 2024 году, их посетили больше 10,5 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Столичные спасатели провели свыше тысячи профилактических мероприятий для детей в 2024 году. Мастер-классы, экскурсии и открытые уроки посетили более чем 10,5 тысячи ребят", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что встречи проходили на станциях спасателей на воде, в пожарно- и аварийно-спасательных отрядах столичного пожарно-спасательного центра, в Системе 112 столицы, в учебных заведениях и на площадках городских мероприятий.
"На занятиях специалисты: показывали ребятам современную технику и снаряжение, рассказывали о правилах безопасного поведения дома и на природе, проводили мастер-классы по оказанию первой помощи и применению первичных средств пожаротушения, рассказывали о героических профессиях", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что благодаря проведению профилактической работы среди горожан всех возрастов в столице ежегодно сокращается количество пожаров и происшествий на воде.
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