https://ria.ru/20250119/moskva-1994672632.html

В Москве провели более тысячи профилактических мероприятий для детей

В Москве провели более тысячи профилактических мероприятий для детей - РИА Новости, 20.01.2025

В Москве провели более тысячи профилактических мероприятий для детей

Московские спасатели провели свыше 1 тысячи профилактических мероприятий для детей в 2024 году, их посетили больше 10,5 тысяч человек, сообщается в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-19T12:26:00+03:00

2025-01-19T12:26:00+03:00

2025-01-20T17:58:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Московские спасатели провели свыше 1 тысячи профилактических мероприятий для детей в 2024 году, их посетили больше 10,5 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Столичные спасатели провели свыше тысячи профилактических мероприятий для детей в 2024 году. Мастер-классы, экскурсии и открытые уроки посетили более чем 10,5 тысячи ребят", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что встречи проходили на станциях спасателей на воде, в пожарно- и аварийно-спасательных отрядах столичного пожарно-спасательного центра, в Системе 112 столицы, в учебных заведениях и на площадках городских мероприятий. "На занятиях специалисты: показывали ребятам современную технику и снаряжение, рассказывали о правилах безопасного поведения дома и на природе, проводили мастер-классы по оказанию первой помощи и применению первичных средств пожаротушения, рассказывали о героических профессиях", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что благодаря проведению профилактической работы среди горожан всех возрастов в столице ежегодно сокращается количество пожаров и происшествий на воде.

https://ria.ru/20241213/moskva-1989006471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва