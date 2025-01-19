https://ria.ru/20250119/moldaviya-1994487617.html

Energocom обеспечила энергопотребление правобережной части Молдавии

Energocom обеспечила энергопотребление правобережной части Молдавии - РИА Новости, 19.01.2025

Energocom обеспечила энергопотребление правобережной части Молдавии

Поставщик электроэнергии в Молдавии компания Energocom заявила, что на 20 января полностью обеспечила энергопотребление правобережной части республики (без... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T16:53:00+03:00

2025-01-19T16:53:00+03:00

2025-01-19T16:53:00+03:00

молдавия

кишинев

днестр

дорин речан

газпром

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg

КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Поставщик электроэнергии в Молдавии компания Energocom заявила, что на 20 января полностью обеспечила энергопотребление правобережной части республики (без учета Приднестровья – ред.). С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Energocom заключила несколько контрактов на импорт электроэнергии, а в часы пик мы закупаем электроэнергию на Румынской энергетической бирже. Компания резервировала мощности как на рынке следующего дня, так и на внутридневном рынке, с учётом того, что коммерческая мощность на границе с Румынией ограничена для Молдовы до 315 МВт. Таким образом, в понедельник, 20 января, потребности Республики Молдова (правый берег Днестра) в электроэнергии будут покрыты за счет энергии, вырабатываемой теплоэлектроцентралями Кишинева и Бельц, возобновляемыми источниками энергии, а также импортируемой электроэнергией", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250118/pmr-1994403841.html

https://ria.ru/20250117/moldavija-1994301347.html

молдавия

кишинев

днестр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, днестр, дорин речан, газпром, в мире