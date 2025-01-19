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Energocom обеспечила энергопотребление правобережной части Молдавии - РИА Новости, 19.01.2025
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16:53 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/moldaviya-1994487617.html
Energocom обеспечила энергопотребление правобережной части Молдавии
Energocom обеспечила энергопотребление правобережной части Молдавии - РИА Новости, 19.01.2025
Energocom обеспечила энергопотребление правобережной части Молдавии
Поставщик электроэнергии в Молдавии компания Energocom заявила, что на 20 января полностью обеспечила энергопотребление правобережной части республики (без... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:53:00+03:00
2025-01-19T16:53:00+03:00
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КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Поставщик электроэнергии в Молдавии компания Energocom заявила, что на 20 января полностью обеспечила энергопотребление правобережной части республики (без учета Приднестровья – ред.). С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Energocom заключила несколько контрактов на импорт электроэнергии, а в часы пик мы закупаем электроэнергию на Румынской энергетической бирже. Компания резервировала мощности как на рынке следующего дня, так и на внутридневном рынке, с учётом того, что коммерческая мощность на границе с Румынией ограничена для Молдовы до 315 МВт. Таким образом, в понедельник, 20 января, потребности Республики Молдова (правый берег Днестра) в электроэнергии будут покрыты за счет энергии, вырабатываемой теплоэлектроцентралями Кишинева и Бельц, возобновляемыми источниками энергии, а также импортируемой электроэнергией", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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молдавия, кишинев, днестр, дорин речан, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Днестр, Дорин Речан, Газпром, В мире
Energocom обеспечила энергопотребление правобережной части Молдавии

Energocom обеспечит Молдавию на 20 января энергией без учета потребностей ПМР

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Поставщик электроэнергии в Молдавии компания Energocom заявила, что на 20 января полностью обеспечила энергопотребление правобережной части республики (без учета Приднестровья – ред.).
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
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"Energocom заключила несколько контрактов на импорт электроэнергии, а в часы пик мы закупаем электроэнергию на Румынской энергетической бирже. Компания резервировала мощности как на рынке следующего дня, так и на внутридневном рынке, с учётом того, что коммерческая мощность на границе с Румынией ограничена для Молдовы до 315 МВт. Таким образом, в понедельник, 20 января, потребности Республики Молдова (правый берег Днестра) в электроэнергии будут покрыты за счет энергии, вырабатываемой теплоэлектроцентралями Кишинева и Бельц, возобновляемыми источниками энергии, а также импортируемой электроэнергией", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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