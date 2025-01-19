https://ria.ru/20250119/mi-5-1994052730.html

"Бомба под монархию". Как члены королевской семьи работали на КГБ

"Бомба под монархию". Как члены королевской семьи работали на КГБ - РИА Новости, 19.01.2025

"Бомба под монархию". Как члены королевской семьи работали на КГБ

Елизавета II не могла и догадываться насколько близко Москва подобралась к британской короне. Рассекреченные архивы западных спецслужб подтверждают: советская... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T08:00:00+03:00

2025-01-19T08:00:00+03:00

2025-01-19T08:05:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Елизавета II не могла и догадываться насколько близко Москва подобралась к британской короне. Рассекреченные архивы западных спецслужб подтверждают: советская резидентура работала с представителями королевской семьи. О давних тайнах Букингемского дворца — в материале РИА Новости.Шпионов целая династияВ июле 1963-го одну из художественных галерей Лондона посетил солидный, хорошо одетый мужчина. Он быстро осмотрел портреты членов королевской семьи, написанные Стивеном Уордом, и выкупил их за 5040 фунтов стерлингов. Своего имени не назвал и вскоре после сделки бесследно исчез вместе с картинами.Спустя полвека высказали подозрения, что загадочным покупателем был не кто иной, как сэр Энтони Блант — хранитель королевской картинной галереи, четвероюродный дядя Елизаветы II и по совместительству давний агент Москвы.В МИ-5 знали, что Блант — член "Кембриджской пятерки", шпионивший в Букингемском дворце еще в годы Второй мировой. Однако, как подтверждают недавно рассекреченные архивы, от королевы это скрывали на протяжении девяти лет, после того как он сам дал признательные показания в 1964-м. Советского информатора оставили на свободе и позволили продолжить работу.Впрочем, объяснение чиновников в отчетах сформулировано странно. Дескать, они не хотели доставлять монаршей особе лишнего беспокойства. Нельзя исключать, что свою роль сыграли его не менее таинственные отношения с другими собеседниками советской резидентуры в Лондоне — тем самым художником Стивеном Уордом и мужем королевы принцем Филиппом.Двойная рокировкаДалеко не каждому разведчику выпадает шанс завербовать представителя королевской фамилии. Хотя капитана I ранга Евгения Иванова британские спецслужбы не любят вспоминать и по другим причинам. Сын красного командира и дворянки, праправнук генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова, зять председателя Верховного суда СССР, участник Великой Отечественной и отличник Военно-дипломатической академии переиграл их лучших агентов как минимум дважды.В 1961-м советскому военно-морскому атташе в Лондоне Иванову грозило разоблачение. Полковник ГРУ Олег Пеньковский, завербованный британским кротом в Москве, телеграфировал о шпионской миссии офицера. Но к словам предателя в Лондоне отнеслись с равнодушием.Иванова уже планировали завербовать. Его сочли потенциальным перебежчиком. Вместе с супругой он вел "подчеркнуто буржуазный образ жизни". Днем — протокольные беседы с западными военными и политиками, а вечером, сменив китель на модный костюм, отправлялся на вечеринку к приятелю Стивену Уорду, автору загадочно исчезнувших портретов.МИ-5 поручила художнику втереться в доверие к Иванову, познакомившись на одном из светских мероприятий. Уорду доверяли как близкому другу принца Филиппа. При этом он не входил в истеблишмент, что отметало лишние подозрения. Однако советский разведчик сумел перевербовать нового британского приятеля и уговорил помочь приблизиться к супругу королевы, которая, как известно, второй по информированности человек в Британии после премьер-министра.Опасный фотоальбомЧерез Уорда Иванов добился встречи с Филиппом на заседании Королевского географического общества. Как ни пытался разведчик разговорить собеседника, контакт не устанавливался."Примерно тот же эффект имели и две последующие встречи с герцогом Эдинбургским — на скачках в Аскоте и на королевской чайной церемонии в Букингемском дворце. Подружиться с супругом королевы мне не удавалось. Ну что ж, попытка не пытка, как гласит русская поговорка. Не вышла фронтальная атака, можно попытаться зайти с фланга", — вспоминал потом Иванов.Подсуетился Уорд. Он передал русскому другу фотоальбом некоего "Четверг-клуба", основанного когда-то Филиппом для друзей из богатых прожигателей жизни. "Дешевая порнография", — полистав пару страниц подумал офицер. Но взглянув на снимки внимательнее, обнаружил на одном из них молодого герцога в компании обнаженных девушек.Бурную молодость Филиппа запечатлел на пленку королевский фотограф Бэрон Нэйхум. В середине 1950-х он стал персоной нон грата для Букингемского дворца — после публикаций историй о его похождениях с принцем. Альбом был личной коллекцией Нэйхума, доставшейся после смерти другу Стивену. За чашкой кофе Иванов переснял фотографии на портативную камеру Minox, которую всегда носил за галстуком."Думаю, ты не стал бы выставлять этот альбом напоказ всем и каждому. Ведь эти снимки — бомба для Дома Виндзоров", — сказал он приятелю.Фотографии отправил в Москву. О том, как решили в итоге ими распорядиться, неизвестно. В мемуарах Иванов писал, что они вряд ли когда-нибудь увидят свет.Советский гамбитЛетом прошлого года уже ФБР раскрыло новые подробности одного из самых громких скандалов в британской политической истории — "дела Профьюмо" 1963 года. За два месяца до визита Бланта в Лондонскую галерею страну облетели слухи о сексуальных связах 46-летнего министра обороны Великобритании Джона Профьюмо с 19-летней моделью Кристин Килер.Выступая в палате общин, министр уверял парламентариев, что верен супруге. Однако Кристин рассказала обо всем СМИ. Керосина в огонь добавили вбросы об участии в скандале помощника советского военного дипломата Иванова.Девушка практически одновременно встречалась и с Ивановым, и с Профьюмо. Мисс Килер призналась в этом спустя 18 лет после скандала."Казалось, что у меня появился новый союзник. Партнерство с Кристиной обещало многое. Я рассчитывал, что Килер станет моей помощницей. И не без оснований", — объяснял Иванов.В октябре 1963-го статьи газет и журналов по всему миру обвиняли британского военного министра в передаче секретных сведений СССР через юную любовницу. Удар по правительству консерваторов был колоссальным. Профьюмо с позором отправили в отставку. Ушел и премьер-министр Гарольд Макмиллан. Спустя год Консервативная партия с треском проиграла лейбористам. Факт шпионажа не доказали, а Килер отправили на четыре с половиной месяца в тюрьму за "лжесвидетельство" по совершенно другому уголовному делу.В Вашингтоне внимательно следили за событиями. Директор ФБР Дж. Эдгар Гувер направил служебную записку в Минюст США, где как фигуранта истории указал принца Филиппа. Якобы он также мог иметь отношения с Кристин, а следовательно, информировать советскую резидентуру. Ведь Профьюмо и Иванова свел с ней общий приятель Уорд, в чьем доме, к слову, девушка и проживала.Тайну герцога Эдинбургского художник унес в могилу: из-за судебного разбирательства он покончил с собой летом 1963-го. О Филиппе Килер ничего не говорила. Благодаря Бланту картины, для которых позировала королевская семья Уорду, пропали. Советский шпион успешно замел следы за другим вероятным советским информатором. Возможно, именно за эту услугу ему отсрочили отставку.Цена успехаПо данным Times, вербовка Уорда и Килер позволила СССР получить секретную информацию из Лондона. По наиболее распространенной версии, Иванов собирал сведения о размещении НАТО ядерного оружия в Западной Германии, но что именно он сообщил Москве, неизвестно.Кроме того, советская разведка могла успешно отчитаться о разгроме неудобного консервативного правительства и подрыве доверия британского общества к истеблишменту. Но Иванов действовал на свой страх и риск. В СССР ничего не знали о его отношениях с Килер. За девять месяцев до отставки Профьюмо разведчика отозвали на родину, где он вскоре развелся с супругой и больше никогда не женился. Окончив с отличием Академию Генштаба, восемнадцать лет возглавлял управление анализа ГРУ. С 1981-го на пенсии. Никаких наград за службу в Британии не получил."Мир, ради которого он шпионил, канул в Лету, как и сам этот красивый советский агент в форме военно-морского офицера", — делилась Килер впечатлениями о последней встрече с Ивановым.Они увиделись в Москве в 1993-м. Иванов заметно состарился. Прогулялись по Красной площади. Кристина рассчитывала, что отставной разведчик пригласит ее к себе, но одинокий пенсионер жил бедно и приводить домой давнюю знакомую постеснялся. Через год он умер, оставив мемуары. В Британии они доступны только с цензурой.

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лондон, москва, ссср, елизавета ii, ми-5, главное разведывательное управление рф, фбр, ми-6