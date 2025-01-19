https://ria.ru/20250119/merkel-1994505276.html

Меркель призвала Европу объединиться из-за Трампа, пишут СМИ

Меркель призвала Европу объединиться из-за Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025

Меркель призвала Европу объединиться из-за Трампа, пишут СМИ

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призывала Европу объединиться на фоне вступления Дональда Трампа в должность президента США, пишет немецкая газета FAZ. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T19:06:00+03:00

2025-01-19T19:06:00+03:00

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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призывала Европу объединиться на фоне вступления Дональда Трампа в должность президента США, пишет немецкая газета FAZ. Меркель в своих мемуарах обозначила Трампа как "особенного президента". По словам экс-канцлера, он защищает "законные интересы" США, но в многостороннем сотрудничестве он не верит в беспроигрышные "ситуации win-win", а считает, что всегда есть победитель и проигравший. "Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем на него реагировать", - приводит газета слова Меркель из ее книги. "Европа должна объединить свои интересы", - призвала она. Как сообщалось ранее, мемуары бывшего канцлера Германии под названием "Свобода" в ноябре прошлого года поступили в продажу. Они одновременно вышли в 31 стране мира, в том числе в России и Китае. В Германии 736-страничная книга продавалась на тот момент за 42 евро. Инаугурация Трампа состоится 20 января, в полдень по местному времени он вступит в должность и станет 47-м президентом США.

https://ria.ru/20241124/trump-1985426793.html

https://ria.ru/20241121/tramp-1984949309.html

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в мире, германия, сша, европа, дональд трамп, ангела меркель