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Меркель призвала Европу объединиться из-за Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
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19:06 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/merkel-1994505276.html
Меркель призвала Европу объединиться из-за Трампа, пишут СМИ
Меркель призвала Европу объединиться из-за Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
Меркель призвала Европу объединиться из-за Трампа, пишут СМИ
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призывала Европу объединиться на фоне вступления Дональда Трампа в должность президента США, пишет немецкая газета FAZ. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T19:06:00+03:00
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в мире
германия
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европа
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призывала Европу объединиться на фоне вступления Дональда Трампа в должность президента США, пишет немецкая газета FAZ. Меркель в своих мемуарах обозначила Трампа как "особенного президента". По словам экс-канцлера, он защищает "законные интересы" США, но в многостороннем сотрудничестве он не верит в беспроигрышные "ситуации win-win", а считает, что всегда есть победитель и проигравший. "Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем на него реагировать", - приводит газета слова Меркель из ее книги. "Европа должна объединить свои интересы", - призвала она. Как сообщалось ранее, мемуары бывшего канцлера Германии под названием "Свобода" в ноябре прошлого года поступили в продажу. Они одновременно вышли в 31 стране мира, в том числе в России и Китае. В Германии 736-страничная книга продавалась на тот момент за 42 евро. Инаугурация Трампа состоится 20 января, в полдень по местному времени он вступит в должность и станет 47-м президентом США.
https://ria.ru/20241124/trump-1985426793.html
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в мире, германия, сша, европа, дональд трамп, ангела меркель
В мире, Германия, США, Европа, Дональд Трамп, Ангела Меркель
Меркель призвала Европу объединиться из-за Трампа, пишут СМИ

FAZ: Меркель призвала Европу объединиться на фоне вступления Трампа в должность

© AP Photo / Evan VucciАнгела Меркель и Дональд Трамп
Ангела Меркель и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призывала Европу объединиться на фоне вступления Дональда Трампа в должность президента США, пишет немецкая газета FAZ.
Меркель в своих мемуарах обозначила Трампа как "особенного президента". По словам экс-канцлера, он защищает "законные интересы" США, но в многостороннем сотрудничестве он не верит в беспроигрышные "ситуации win-win", а считает, что всегда есть победитель и проигравший.
Дональд Трамп и Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Меркель назвала отличительную черту Трампа
24 ноября 2024, 11:41
«
"Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем на него реагировать", - приводит газета слова Меркель из ее книги. "Европа должна объединить свои интересы", - призвала она.
Как сообщалось ранее, мемуары бывшего канцлера Германии под названием "Свобода" в ноябре прошлого года поступили в продажу. Они одновременно вышли в 31 стране мира, в том числе в России и Китае. В Германии 736-страничная книга продавалась на тот момент за 42 евро.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, в полдень по местному времени он вступит в должность и станет 47-м президентом США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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21 ноября 2024, 10:01
 
В миреГерманияСШАЕвропаДональд ТрампАнгела Меркель
 
 
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