https://ria.ru/20250119/medvedev-1994450842.html

Медведев обвинил Байдена в развязывании войны Запада с Россией

Медведев обвинил Байдена в развязывании войны Запада с Россией - РИА Новости, 19.01.2025

Медведев обвинил Байдена в развязывании войны Запада с Россией

Уходящий президент США Джо Байден по сути развязал войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с участием НАТО, заявил зампред... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T10:45:00+03:00

2025-01-19T10:45:00+03:00

2025-01-19T10:45:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Уходящий президент США Джо Байден по сути развязал войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с участием НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. "Старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО", - написал Медведев. Он вспомнил, что когда общался с Байденом, у того "ещё не было деменции". "Что уже тогда обратило на себя внимание – нездоровый интерес к Украине, хотя это он объяснил мне поручением Обамы. Постепенно поручение превратилось в идефикс. В этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации – незнание истории и непонимание природы "украинства", - пояснил зампред Совбеза. По его словам, на примере "ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена" можно проследить, как "опытный и неглупый в целом политик" постепенно превратился в "оторванного от реалий маразматика".

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

https://ria.ru/20250118/bayden-1994354912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, джо байден, дмитрий медведев, нато