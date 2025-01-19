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Медведев обвинил Байдена в развязывании войны Запада с Россией - РИА Новости, 19.01.2025
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10:45 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/medvedev-1994450842.html
Медведев обвинил Байдена в развязывании войны Запада с Россией
Медведев обвинил Байдена в развязывании войны Запада с Россией - РИА Новости, 19.01.2025
Медведев обвинил Байдена в развязывании войны Запада с Россией
Уходящий президент США Джо Байден по сути развязал войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с участием НАТО, заявил зампред... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T10:45:00+03:00
2025-01-19T10:45:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Уходящий президент США Джо Байден по сути развязал войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с участием НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. "Старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО", - написал Медведев. Он вспомнил, что когда общался с Байденом, у того "ещё не было деменции". "Что уже тогда обратило на себя внимание – нездоровый интерес к Украине, хотя это он объяснил мне поручением Обамы. Постепенно поручение превратилось в идефикс. В этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации – незнание истории и непонимание природы "украинства", - пояснил зампред Совбеза. По его словам, на примере "ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена" можно проследить, как "опытный и неглупый в целом политик" постепенно превратился в "оторванного от реалий маразматика".
https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, дмитрий медведев, нато
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев обвинил Байдена в развязывании войны Запада с Россией

Медведев: Байден по сути развязал войну коллективного Запада с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Уходящий президент США Джо Байден по сути развязал войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с участием НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
"Старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО", - написал Медведев.
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Он вспомнил, что когда общался с Байденом, у того "ещё не было деменции".
"Что уже тогда обратило на себя внимание – нездоровый интерес к Украине, хотя это он объяснил мне поручением Обамы. Постепенно поручение превратилось в идефикс. В этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации – незнание истории и непонимание природы "украинства", - пояснил зампред Совбеза.
По его словам, на примере "ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена" можно проследить, как "опытный и неглупый в целом политик" постепенно превратился в "оторванного от реалий маразматика".
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