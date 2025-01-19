https://ria.ru/20250119/medvedev-1994447998.html
Медведев оценил последствия решений Байдена
Медведев оценил последствия решений Байдена - РИА Новости, 19.01.2025
Медведев оценил последствия решений Байдена
"Вредоносные закладки" решений уходящего президента США Джо Байдена еще долго будут проявляться, полная нормализация отношений России и США затянется на... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T10:11:00+03:00
2025-01-19T10:11:00+03:00
2025-01-19T11:45:00+03:00
сша
россия
дмитрий медведев
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в мире
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Вредоносные закладки" решений уходящего президента США Джо Байдена еще долго будут проявляться, полная нормализация отношений России и США затянется на десятилетия, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, об этом он написал в своем Telegram-канале."Вредоносные закладки байденовских решений будут проявляться ещё очень долго. А потому будет предельно трудно общаться. Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250118/bayden-1994354912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий медведев, джо байден, в мире
США, Россия, Дмитрий Медведев, Джо Байден, В мире
Медведев оценил последствия решений Байдена
Медведев: нормализация отношений РФ и США может затянуться на десятилетия