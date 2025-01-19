https://ria.ru/20250119/medvedev-1994447998.html

Медведев оценил последствия решений Байдена

Медведев оценил последствия решений Байдена - РИА Новости, 19.01.2025

Медведев оценил последствия решений Байдена

"Вредоносные закладки" решений уходящего президента США Джо Байдена еще долго будут проявляться, полная нормализация отношений России и США затянется на... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T10:11:00+03:00

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2025-01-19T11:45:00+03:00

сша

россия

дмитрий медведев

джо байден

в мире

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Вредоносные закладки" решений уходящего президента США Джо Байдена еще долго будут проявляться, полная нормализация отношений России и США затянется на десятилетия, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, об этом он написал в своем Telegram-канале."Вредоносные закладки байденовских решений будут проявляться ещё очень долго. А потому будет предельно трудно общаться. Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250118/bayden-1994354912.html

сша

россия

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Ольга Фомченкова

сша, россия, дмитрий медведев, джо байден, в мире