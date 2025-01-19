https://ria.ru/20250119/mazut-1994506153.html

Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239"

Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости, 19.01.2025

Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239"

Морская спасательная служба начала откачивать мазут из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия, сообщили в Министерстве транспорта России. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T19:10:00+03:00

2025-01-19T19:10:00+03:00

2025-01-19T19:46:00+03:00

происшествия

россия

керченский пролив

тамань (станица)

крушение двух танкеров в керченском проливе

министерство транспорта рф (минтранс россии)

краснодарский край

севастополь

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Морская спасательная служба начала откачивать мазут из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия, сообщили в Министерстве транспорта России. "Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239". Комплекс подготовительных работ на танкере и в районе судна продолжался в течение нескольких недель. За три дня до начала операции по откачке мазут в кормовой части прогрели до плюс 45 градусов — до достижения пластичного состояния", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, в четырех танках судна находится около 1,5 тысячи тонн мазута, его перекачивают в герметичные битумовозы. Для этого задействовали восемь машин, которые подъезжают к кормовой части по временной искусственной насыпи. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Десятого января из трещины на корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс мазута. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Вокруг корпуса судна устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров.

https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html

https://ria.ru/20250116/volontery-1994083703.html

россия

керченский пролив

тамань (станица)

краснодарский край

севастополь

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Откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239", сообщил Минтранс. 2025-01-19T19:10 true PT0M43S

Кадры со дна Черного моря в районе Анапы, на которых видны фракции мазута Что показало исследование морского дна в месте крушения танкеров? Эксперт нашего проекта Александр Емельянов, при поддержке волонтёрского штаба по спасению птиц, помог обследовать побережье Чёрного моря. С помощью подводного дрона мы получили уникальные кадры морского дна. Команда вышла из Анапы и дошла до мыса Панагия, а также обследовала дно у кормы танкера «Волгонефть-239». В исследовании приняли участие представители МЧС, администрации и волонтёрского штаба, который и помог организовать выход в море. Результат: Из-за плохой видимости возле кормы танкера ничего обнаружить не удалось. Вода на этом участке мутная, так как корму отсыпают песком, делают дамбу, чтобы загрязнение не распространялось, но мы предполагаем, что мазута там большое количество. Корма и берег огорожены боновыми заграждениями без сетки. 2025-01-19T19:10 true PT1M02S

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происшествия, россия, керченский пролив, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе, министерство транспорта рф (минтранс россии), краснодарский край, севастополь