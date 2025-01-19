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Маск обратился с неожиданным призывом к Европе

Маск обратился с неожиданным призывом к Европе - РИА Новости, 19.01.2025

Маск обратился с неожиданным призывом к Европе

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X призвал Европу измениться ради спасения. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T08:23:00+03:00

2025-01-19T08:23:00+03:00

2025-01-19T08:23:00+03:00

в мире

европа

илон маск

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X призвал Европу измениться ради спасения. "У многих людей в Европе либо нет надежды на будущее, либо они считают Европу "плохой"... Повсеместный пессимизм. Это приведет к концу Европы. Поэтому она должна измениться", — говорится в публикации.Накануне, Маск опубликовал в X лозунг: "Сделаем Европу вновь великой". В декабре прошлого года Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) представляет собой единственную политическую силу в ФРГ, способную спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.

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в мире, европа, илон маск