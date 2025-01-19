Маск обратился с неожиданным призывом к Европе
Маск заявил, что повсеместный пессимизм в Европе приведет к ее концу
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X призвал Европу измениться ради спасения.
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"У многих людей в Европе либо нет надежды на будущее, либо они считают Европу "плохой"... Повсеместный пессимизм. Это приведет к концу Европы. Поэтому она должна измениться", — говорится в публикации.
Накануне, Маск опубликовал в X лозунг: "Сделаем Европу вновь великой".
В декабре прошлого года Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) представляет собой единственную политическую силу в ФРГ, способную спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
В декабре прошлого года Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) представляет собой единственную политическую силу в ФРГ, способную спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
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