Рейтинг@Mail.ru
Маск обратился с неожиданным призывом к Европе - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/mask-1994436057.html
Маск обратился с неожиданным призывом к Европе
Маск обратился с неожиданным призывом к Европе - РИА Новости, 19.01.2025
Маск обратился с неожиданным призывом к Европе
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X призвал Европу измениться ради спасения. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T08:23:00+03:00
2025-01-19T08:23:00+03:00
в мире
европа
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976607216_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8fa754a9d6a07ac80b1fe519d1533153.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X призвал Европу измениться ради спасения. &quot;У многих людей в Европе либо нет надежды на будущее, либо они считают Европу &quot;плохой&quot;... Повсеместный пессимизм. Это приведет к концу Европы. Поэтому она должна измениться&quot;, — говорится в публикации.Накануне, Маск опубликовал в X лозунг: "Сделаем Европу вновь великой". В декабре прошлого года Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) представляет собой единственную политическую силу в ФРГ, способную спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
https://ria.ru/20241231/mask-1992142441.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976607216_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_76a56632ec8bb6045cb649ee9311c74b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, илон маск
В мире, Европа, Илон Маск
Маск обратился с неожиданным призывом к Европе

Маск заявил, что повсеместный пессимизм в Европе приведет к ее концу

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X призвал Европу измениться ради спасения.
«

"У многих людей в Европе либо нет надежды на будущее, либо они считают Европу "плохой"... Повсеместный пессимизм. Это приведет к концу Европы. Поэтому она должна измениться", — говорится в публикации.

Накануне, Маск опубликовал в X лозунг: "Сделаем Европу вновь великой".

В декабре прошлого года Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) представляет собой единственную политическую силу в ФРГ, способную спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Маск предсказал Шольцу поражение на выборах
31 декабря 2024, 11:17
 
В миреЕвропаИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала