https://ria.ru/20250119/mask-1994424830.html

Маск обвинил главу Венесуэлы в причинения вреда народу страны

Маск обвинил главу Венесуэлы в причинения вреда народу страны - РИА Новости, 19.01.2025

Маск обвинил главу Венесуэлы в причинения вреда народу страны

Американский предприниматель Илон Маск обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что тот вредит населению латиноамериканской страны. Так бизнесмен... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T03:33:00+03:00

2025-01-19T03:33:00+03:00

2025-01-19T03:48:00+03:00

в мире

венесуэла

сша

николас мадуро

илон маск

уго чавес (политик)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что тот вредит населению латиноамериканской страны. Так бизнесмен прокомментировал в соцсети Х репост пользователя отрывка статьи портала Axios. В статье говорилось, что администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены правительства и главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Предприниматель также сравнил Мадуро с его предшественником Уго Чавесом, который был лидером страны с 1999 года до своей смерти в 2013 году. "Мадуро причиняет вред жителям Венесуэлы так же, как и его предшественник (Уго Чавес - ред.)", - написал Маск в соцсети X. В октябре 2024 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский предприниматель Илон Маск потратил не менее миллиарда долларов на финансирование попытки госпереворота в Венесуэле. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. Мадуро вступил в должность президента в январе 2025 года. Правительство Венесуэлы ранее заявляло о вмешательстве ряда стран в выборы и нарушение права народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240801/mask-1963349955.html

https://ria.ru/20240731/maduro-1963312826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, илон маск, уго чавес (политик)