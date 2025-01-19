Рейтинг@Mail.ru
Маск обвинил главу Венесуэлы в причинения вреда народу страны - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 19.01.2025 (обновлено: 03:48 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/mask-1994424830.html
Маск обвинил главу Венесуэлы в причинения вреда народу страны
Маск обвинил главу Венесуэлы в причинения вреда народу страны - РИА Новости, 19.01.2025
Маск обвинил главу Венесуэлы в причинения вреда народу страны
Американский предприниматель Илон Маск обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что тот вредит населению латиноамериканской страны. Так бизнесмен... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T03:33:00+03:00
2025-01-19T03:48:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
илон маск
уго чавес (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/39/1482413998_0:202:2675:1707_1920x0_80_0_0_65b66f2e08ba0c1aa3c6ba8d55714b54.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что тот вредит населению латиноамериканской страны. Так бизнесмен прокомментировал в соцсети Х репост пользователя отрывка статьи портала Axios. В статье говорилось, что администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены правительства и главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Предприниматель также сравнил Мадуро с его предшественником Уго Чавесом, который был лидером страны с 1999 года до своей смерти в 2013 году. "Мадуро причиняет вред жителям Венесуэлы так же, как и его предшественник (Уго Чавес - ред.)", - написал Маск в соцсети X. В октябре 2024 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский предприниматель Илон Маск потратил не менее миллиарда долларов на финансирование попытки госпереворота в Венесуэле. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. Мадуро вступил в должность президента в январе 2025 года. Правительство Венесуэлы ранее заявляло о вмешательстве ряда стран в выборы и нарушение права народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240801/mask-1963349955.html
https://ria.ru/20240731/maduro-1963312826.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/39/1482413998_0:0:2675:2007_1920x0_80_0_0_d6c844ea3f07393c80b734a6a0ff8e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, илон маск, уго чавес (политик)
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Илон Маск, Уго Чавес (политик)
Маск обвинил главу Венесуэлы в причинения вреда народу страны

Маск обвинил Мадуро в причинении вреда народу Венесуэлы и сравнил его с Чавесом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что тот вредит населению латиноамериканской страны. Так бизнесмен прокомментировал в соцсети Х репост пользователя отрывка статьи портала Axios.
В статье говорилось, что администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены правительства и главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Предприниматель также сравнил Мадуро с его предшественником Уго Чавесом, который был лидером страны с 1999 года до своей смерти в 2013 году.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо на осле
1 августа 2024, 08:30
"Мадуро причиняет вред жителям Венесуэлы так же, как и его предшественник (Уго Чавес - ред.)", - написал Маск в соцсети X.
В октябре 2024 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский предприниматель Илон Маск потратил не менее миллиарда долларов на финансирование попытки госпереворота в Венесуэле.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. Мадуро вступил в должность президента в январе 2025 года.
Правительство Венесуэлы ранее заявляло о вмешательстве ряда стран в выборы и нарушение права народа на самоопределение.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Маск принял вызов президента Венесуэлы
31 июля 2024, 22:32
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроИлон МаскУго Чавес (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала