Маск обвинил главу Венесуэлы в причинения вреда народу страны
Маск обвинил Мадуро в причинении вреда народу Венесуэлы и сравнил его с Чавесом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что тот вредит населению латиноамериканской страны. Так бизнесмен прокомментировал в соцсети Х репост пользователя отрывка статьи портала Axios.
В статье говорилось, что администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены правительства и главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Предприниматель также сравнил Мадуро с его предшественником Уго Чавесом, который был лидером страны с 1999 года до своей смерти в 2013 году.
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"Мадуро причиняет вред жителям Венесуэлы так же, как и его предшественник (Уго Чавес - ред.)", - написал Маск в соцсети X.
В октябре 2024 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский предприниматель Илон Маск потратил не менее миллиарда долларов на финансирование попытки госпереворота в Венесуэле.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. Мадуро вступил в должность президента в январе 2025 года.
Правительство Венесуэлы ранее заявляло о вмешательстве ряда стран в выборы и нарушение права народа на самоопределение.
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