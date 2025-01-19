https://ria.ru/20250119/makron-1994509753.html

Макрон заявил о необходимости восстановить власть Палестины в секторе Газа

Макрон заявил о необходимости восстановить власть Палестины в секторе Газа - РИА Новости, 19.01.2025

Макрон заявил о необходимости восстановить власть Палестины в секторе Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с палестинским лидером Махмудом Аббасом указал на необходимость восстановления палестинского... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T19:54:00+03:00

2025-01-19T19:54:00+03:00

2025-01-19T19:54:00+03:00

в мире

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эммануэль макрон

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с палестинским лидером Махмудом Аббасом указал на необходимость восстановления палестинского управления в секторе Газа, сообщил Елисейский дворец в коммюнике. "Глава государства указал президенту Аббасу, что важно иметь возможность восстановить палестинское управление в секторе Газа при полном участии Палестинской администрации. Президент (Французской - ред.)Республики подчеркнул, что будущее сектора Газа должно быть частью будущего палестинского государства и что при этом необходимо обеспечить, чтобы никакая резня, подобная той, что произошла 7 октября, никогда не могла повториться против израильского народа", - следует из коммюнике. Макрон отметил , что "необходимо немедленно принять меры по обеспечению массовой доставки гуманитарной помощи" в регион. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250119/gaza-1994504756.html

https://ria.ru/20250119/hamas-1994495980.html

https://ria.ru/20250119/gaza-1994497214.html

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в мире, израиль, катар, египет, эммануэль макрон, махмуд аббас, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году