https://ria.ru/20250119/lukashenko-1994465403.html

Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзничества

Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзничества - РИА Новости, 19.01.2025

Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзничества

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T13:38:00+03:00

2025-01-19T13:38:00+03:00

2025-01-19T14:30:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран, а также условились о дальнейших контактах, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран и условились о дальнейших личных контактах", - говорится в сообщении.Как передает госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, стороны обсудили актуальные рабочие вопросы двустороннего взаимодействия, необходимость поддерживать интенсивность белорусско-российского сотрудничества во всех сферах.Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями с великим праздником Крещения Господня. Президент России попросил передать наилучшие пожелания белорусскому народу, поздравить всех православных белорусов.

https://ria.ru/20250119/lukashenko-1994464631.html

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко