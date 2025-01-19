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Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзничества - РИА Новости, 19.01.2025
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13:38 19.01.2025 (обновлено: 14:30 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/lukashenko-1994465403.html
Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзничества
Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзничества - РИА Новости, 19.01.2025
Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзничества
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T13:38:00+03:00
2025-01-19T14:30:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран, а также условились о дальнейших контактах, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран и условились о дальнейших личных контактах", - говорится в сообщении.Как передает госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, стороны обсудили актуальные рабочие вопросы двустороннего взаимодействия, необходимость поддерживать интенсивность белорусско-российского сотрудничества во всех сферах.Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями с великим праздником Крещения Господня. Президент России попросил передать наилучшие пожелания белорусскому народу, поздравить всех православных белорусов.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзничества

Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран, а также условились о дальнейших контактах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран и условились о дальнейших личных контактах", - говорится в сообщении.
Как передает госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, стороны обсудили актуальные рабочие вопросы двустороннего взаимодействия, необходимость поддерживать интенсивность белорусско-российского сотрудничества во всех сферах.
Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями с великим праздником Крещения Господня. Президент России попросил передать наилучшие пожелания белорусскому народу, поздравить всех православных белорусов.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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