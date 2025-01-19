https://ria.ru/20250119/lukashenko-1994464631.html

Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах

Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах - РИА Новости, 19.01.2025

Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, поздравил его с Крещением и пожелал успехов на выборах,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T13:27:00+03:00

2025-01-19T13:27:00+03:00

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политика

владимир путин

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россия

белоруссия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, поздравил его с Крещением и пожелал успехов на выборах, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах", — говорится в релизе.С 21 по 25 января в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день голосования. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: помимо Лукашенко, это лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийная предпринимательница Анна Канопацкая, которая участвовала и в выборах 2020 года.

https://ria.ru/20250115/lukashenko-1993838931.html

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политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия