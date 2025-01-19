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Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах - РИА Новости, 19.01.2025
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13:27 19.01.2025 (обновлено: 14:26 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/lukashenko-1994464631.html
Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах
Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах - РИА Новости, 19.01.2025
Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, поздравил его с Крещением и пожелал успехов на выборах,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T13:27:00+03:00
2025-01-19T14:26:00+03:00
политика
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, поздравил его с Крещением и пожелал успехов на выборах, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах", — говорится в релизе.С 21 по 25 января в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день голосования. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: помимо Лукашенко, это лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийная предпринимательница Анна Канопацкая, которая участвовала и в выборах 2020 года.
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политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах

Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах 26 января

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, поздравил его с Крещением и пожелал успехов на выборах, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах", — говорится в релизе.
С 21 по 25 января в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день голосования. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: помимо Лукашенко, это лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийная предпринимательница Анна Канопацкая, которая участвовала и в выборах 2020 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Лукашенко заявил, что оппозиция не дождется его смерти
15 января, 14:17
 
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