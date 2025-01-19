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Вооруженные люди из Сирии обстреляли патруль армии Ливана на границе - РИА Новости, 19.01.2025
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23:13 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/livan-1994521465.html
Вооруженные люди из Сирии обстреляли патруль армии Ливана на границе
Вооруженные люди из Сирии обстреляли патруль армии Ливана на границе - РИА Новости, 19.01.2025
Вооруженные люди из Сирии обстреляли патруль армии Ливана на границе
Патруль ливанской армии вступил в столкновение с неизвестными вооруженными людьми на границе с Сирией после того, как был открыт огонь с сирийской стороны, в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T23:13:00+03:00
2025-01-19T23:13:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Патруль ливанской армии вступил в столкновение с неизвестными вооруженными людьми на границе с Сирией после того, как был открыт огонь с сирийской стороны, в результате пострадал один ливанский военнослужащий, сообщила армия Ливана. Населенный пункт Каср, в районе которого произошел инцидент, находится на севере ливанской провинции Баальбек-Хермель. "Девятнадцатого января... армия выполняла патрулирование... в районе Каср - Хермель на ливанско-сирийской границе, неопознанные вооруженные лица с сирийской стороны открыли по патрулю огонь, его члены открыли по ним огонь в ответ. Произошло столкновение, в результате которого один военнослужащий был легко ранен, он отправлен в больницу на лечение", - говорится в сообщении ливанской армии в соцсети X. Подразделения ливанской армии, размещенные на данном участке, "усилили меры безопасности" и расследуют инцидент, отмечается в сообщении.
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в мире, сирия, ливан
В мире, Сирия, Ливан
Вооруженные люди из Сирии обстреляли патруль армии Ливана на границе

При обстреле ливанского патруля на границе с Сирией пострадал военный

© AP Photo / Hassan AmmarПограничный пункт Ливане
Пограничный пункт Ливане - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Пограничный пункт Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Патруль ливанской армии вступил в столкновение с неизвестными вооруженными людьми на границе с Сирией после того, как был открыт огонь с сирийской стороны, в результате пострадал один ливанский военнослужащий, сообщила армия Ливана.
Населенный пункт Каср, в районе которого произошел инцидент, находится на севере ливанской провинции Баальбек-Хермель.
"Девятнадцатого января... армия выполняла патрулирование... в районе Каср - Хермель на ливанско-сирийской границе, неопознанные вооруженные лица с сирийской стороны открыли по патрулю огонь, его члены открыли по ним огонь в ответ. Произошло столкновение, в результате которого один военнослужащий был легко ранен, он отправлен в больницу на лечение", - говорится в сообщении ливанской армии в соцсети X.
Подразделения ливанской армии, размещенные на данном участке, "усилили меры безопасности" и расследуют инцидент, отмечается в сообщении.
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