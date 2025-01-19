https://ria.ru/20250119/livan-1994521465.html
Вооруженные люди из Сирии обстреляли патруль армии Ливана на границе
Вооруженные люди из Сирии обстреляли патруль армии Ливана на границе - РИА Новости, 19.01.2025
Вооруженные люди из Сирии обстреляли патруль армии Ливана на границе
Патруль ливанской армии вступил в столкновение с неизвестными вооруженными людьми на границе с Сирией после того, как был открыт огонь с сирийской стороны, в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T23:13:00+03:00
2025-01-19T23:13:00+03:00
2025-01-19T23:13:00+03:00
в мире
сирия
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988096338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b3d88c74d0369251e072fe1c4f41854.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Патруль ливанской армии вступил в столкновение с неизвестными вооруженными людьми на границе с Сирией после того, как был открыт огонь с сирийской стороны, в результате пострадал один ливанский военнослужащий, сообщила армия Ливана. Населенный пункт Каср, в районе которого произошел инцидент, находится на севере ливанской провинции Баальбек-Хермель. "Девятнадцатого января... армия выполняла патрулирование... в районе Каср - Хермель на ливанско-сирийской границе, неопознанные вооруженные лица с сирийской стороны открыли по патрулю огонь, его члены открыли по ним огонь в ответ. Произошло столкновение, в результате которого один военнослужащий был легко ранен, он отправлен в больницу на лечение", - говорится в сообщении ливанской армии в соцсети X. Подразделения ливанской армии, размещенные на данном участке, "усилили меры безопасности" и расследуют инцидент, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250118/erdogan-1994391700.html
сирия
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988096338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c138f09d496397389504d84250f8d5f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, ливан
Вооруженные люди из Сирии обстреляли патруль армии Ливана на границе
При обстреле ливанского патруля на границе с Сирией пострадал военный
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Патруль ливанской армии вступил в столкновение с неизвестными вооруженными людьми на границе с Сирией после того, как был открыт огонь с сирийской стороны, в результате пострадал один ливанский военнослужащий, сообщила армия Ливана.
Населенный пункт Каср, в районе которого произошел инцидент, находится на севере ливанской провинции Баальбек-Хермель.
"Девятнадцатого января... армия выполняла патрулирование... в районе Каср - Хермель
на ливанско-сирийской границе, неопознанные вооруженные лица с сирийской стороны открыли по патрулю огонь, его члены открыли по ним огонь в ответ. Произошло столкновение, в результате которого один военнослужащий был легко ранен, он отправлен в больницу на лечение", - говорится в сообщении ливанской армии в соцсети X.
Подразделения ливанской армии, размещенные на данном участке, "усилили меры безопасности" и расследуют инцидент, отмечается в сообщении.