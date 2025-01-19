https://ria.ru/20250119/kurskaya-1994464434.html

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.01.2025

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад, а также отразила две контратаки в курском приграничье, следует из сводки... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T13:25:00+03:00

2025-01-19T13:25:00+03:00

2025-01-19T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад, а также отразила две контратаки в курском приграничье, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Как отметили в ведомстве, оперативно-тактическая и армейская авиация вместе с артиллерией поразили живую силу и технику противника в районах 14 населенных пунктов Курской области, также пяти в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)