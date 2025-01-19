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Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.01.2025
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад, а также отразила две контратаки в курском приграничье, следует из сводки... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T13:25:00+03:00
2025-01-19T13:25:00+03:00
2025-01-19T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад, а также отразила две контратаки в курском приграничье, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Как отметили в ведомстве, оперативно-тактическая и армейская авиация вместе с артиллерией поразили живую силу и технику противника в районах 14 населенных пунктов Курской области, также пяти в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки
МО РФ: бойцы "Севера" отразили 2 контратаки ВСУ в курском приграничье за сутки