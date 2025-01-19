https://ria.ru/20250119/kriptovaljuta-1994421585.html

Запущенная Трампом криптовалюта менее чем за сутки выросла в четыре раза

Запущенная Трампом криптовалюта менее чем за сутки выросла в четыре раза - РИА Новости, 19.01.2025

Запущенная Трампом криптовалюта менее чем за сутки выросла в четыре раза

Запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом в субботу криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза, а общий объем... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T01:41:00+03:00

2025-01-19T01:41:00+03:00

2025-01-19T02:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом в субботу криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов, свидетельствуют данные криптобирж. Одноименная "монета" появилась на криптобиржах в ночь на субботу, стартовав с отметки в семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара, но затем корректировалась. По данным агрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 17.00 по восточному времени (01.00 субботы мск), стоимость $TRUMP колеблется у отметки 28 долларов, а общий объем торгов с момента запуска составляет почти 10,5 миллиардов долларов. Опрошенные РИА Новости экономисты ждут от Трампа безграничной свободы для биткоина, вплоть до его возможного включения в госрезервы и погашения за счет него госдолга США. Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. Стоимость биткоина в течение месяца после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией президента Джо Байдена.

https://ria.ru/20250118/tramp-1994412842.html

https://ria.ru/20241109/trump-1982838964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, дональд трамп, джо байден, в мире