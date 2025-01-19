https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994464952.html

Крещенские купания для бойцов "Юга" прошли в зоне СВО

Крещенские купания для бойцов "Юга" прошли в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025

Крещенские купания для бойцов "Юга" прошли в зоне СВО

Крещенское богослужение и традиционные купания для бойцов 8-й армии группировки Вооруженных сил РФ "Юг" прошли вблизи передовой, в районе восстановления в зоне... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T13:36:00+03:00

2025-01-19T13:36:00+03:00

2025-01-19T14:00:00+03:00

вооруженные силы рф

религиозные праздники

россия

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Крещенское богослужение и традиционные купания для бойцов 8-й армии группировки Вооруженных сил РФ "Юг" прошли вблизи передовой, в районе восстановления в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости. Решение организовать на Крещение традиционные купания было принято по инициативе командования. Представителями по военно-политической работе была спроектирована купель, максимально приближенная к церковным канонам. Купель глубиной полтора метра была вырыта в земле. Оборудована спуском и подъемом. Снабжена необходимой атрибутикой. Для безопасности стенки и дно купели были покрыты резиновой прослойкой. Вблизи купели были размещены пункты обогрева. А после купаний для военнослужащих был организован горячий чай с традиционным столом. "В данном традиционном купании изъявили желание принять участие практически все бойцы, которые находятся у нас в районе восстановления. Но есть даже и изъявившие желание мусульмане", - рассказал РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Новосибирск". Военнослужащий также добавил, что в целях безопасности в районе были выставлены посты воздушного наблюдения. Присутствовали спасатели, полевой врач. А также, во избежание большого скопления личного состава, командованием было принято решение осуществлять купания малыми группами по пять-шесть человек. "Для того, чтобы максимально люди комфортно себя чувствовали и приближались к тому, что праздник церковный, он не только в их домах, но он может быть и здесь, в их районе восстановления. Для того, чтобы хоть как-то почувствовать (себя - ред.) частью этого церковного великого праздника. Ну и расслабиться как-то, и вспомнить, как это было дома, в их семьях", - сказал собеседник агентства. Кроме того, перед традиционным окунанием в холодную воду в полевом храме для бойцов было проведено крещенское богослужение. Праздник Крещения Господня, или Богоявление, связан с одним из ключевых событий евангельской истории – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Наряду с Пасхой Крещение считается самым древним из христианских торжеств. Широко распространен обычай накануне праздника трижды окунаться в прорубь с освященной водой.

https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629221.html

https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994427385.html

https://ria.ru/20250119/desantniki-1994422262.html

https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994419060.html

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вооруженные силы рф, религиозные праздники, россия