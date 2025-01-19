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Крещенские купания для бойцов "Юга" прошли в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025
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13:36 19.01.2025 (обновлено: 14:00 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994464952.html
Крещенские купания для бойцов "Юга" прошли в зоне СВО
Крещенские купания для бойцов "Юга" прошли в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025
Крещенские купания для бойцов "Юга" прошли в зоне СВО
Крещенское богослужение и традиционные купания для бойцов 8-й армии группировки Вооруженных сил РФ "Юг" прошли вблизи передовой, в районе восстановления в зоне... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T13:36:00+03:00
2025-01-19T14:00:00+03:00
вооруженные силы рф
религиозные праздники
россия
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Крещенское богослужение и традиционные купания для бойцов 8-й армии группировки Вооруженных сил РФ "Юг" прошли вблизи передовой, в районе восстановления в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости. Решение организовать на Крещение традиционные купания было принято по инициативе командования. Представителями по военно-политической работе была спроектирована купель, максимально приближенная к церковным канонам. Купель глубиной полтора метра была вырыта в земле. Оборудована спуском и подъемом. Снабжена необходимой атрибутикой. Для безопасности стенки и дно купели были покрыты резиновой прослойкой. Вблизи купели были размещены пункты обогрева. А после купаний для военнослужащих был организован горячий чай с традиционным столом. "В данном традиционном купании изъявили желание принять участие практически все бойцы, которые находятся у нас в районе восстановления. Но есть даже и изъявившие желание мусульмане", - рассказал РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Новосибирск". Военнослужащий также добавил, что в целях безопасности в районе были выставлены посты воздушного наблюдения. Присутствовали спасатели, полевой врач. А также, во избежание большого скопления личного состава, командованием было принято решение осуществлять купания малыми группами по пять-шесть человек. "Для того, чтобы максимально люди комфортно себя чувствовали и приближались к тому, что праздник церковный, он не только в их домах, но он может быть и здесь, в их районе восстановления. Для того, чтобы хоть как-то почувствовать (себя - ред.) частью этого церковного великого праздника. Ну и расслабиться как-то, и вспомнить, как это было дома, в их семьях", - сказал собеседник агентства. Кроме того, перед традиционным окунанием в холодную воду в полевом храме для бойцов было проведено крещенское богослужение. Праздник Крещения Господня, или Богоявление, связан с одним из ключевых событий евангельской истории – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Наряду с Пасхой Крещение считается самым древним из христианских торжеств. Широко распространен обычай накануне праздника трижды окунаться в прорубь с освященной водой.
https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629221.html
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994427385.html
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вооруженные силы рф, религиозные праздники, россия
Вооруженные силы РФ, Религиозные праздники, Россия
Крещенские купания для бойцов "Юга" прошли в зоне СВО

Крещенское богослужение и купания для бойцов 8-й армии прошли вблизи передовой

© РИА НовостиКрещенские купания среди бойцов 8-й армии группировки ВС РФ "Юг"
Крещенские купания среди бойцов 8-й армии группировки ВС РФ Юг - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости
Крещенские купания среди бойцов 8-й армии группировки ВС РФ "Юг"
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Крещенское богослужение и традиционные купания для бойцов 8-й армии группировки Вооруженных сил РФ "Юг" прошли вблизи передовой, в районе восстановления в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости.
Решение организовать на Крещение традиционные купания было принято по инициативе командования. Представителями по военно-политической работе была спроектирована купель, максимально приближенная к церковным канонам. Купель глубиной полтора метра была вырыта в земле. Оборудована спуском и подъемом. Снабжена необходимой атрибутикой. Для безопасности стенки и дно купели были покрыты резиновой прослойкой.
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Вблизи купели были размещены пункты обогрева. А после купаний для военнослужащих был организован горячий чай с традиционным столом.
"В данном традиционном купании изъявили желание принять участие практически все бойцы, которые находятся у нас в районе восстановления. Но есть даже и изъявившие желание мусульмане", - рассказал РИА Новости офицер ВС РФ с позывным "Новосибирск".
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Военнослужащий также добавил, что в целях безопасности в районе были выставлены посты воздушного наблюдения. Присутствовали спасатели, полевой врач. А также, во избежание большого скопления личного состава, командованием было принято решение осуществлять купания малыми группами по пять-шесть человек.
"Для того, чтобы максимально люди комфортно себя чувствовали и приближались к тому, что праздник церковный, он не только в их домах, но он может быть и здесь, в их районе восстановления. Для того, чтобы хоть как-то почувствовать (себя - ред.) частью этого церковного великого праздника. Ну и расслабиться как-то, и вспомнить, как это было дома, в их семьях", - сказал собеседник агентства.
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Кроме того, перед традиционным окунанием в холодную воду в полевом храме для бойцов было проведено крещенское богослужение.
Праздник Крещения Господня, или Богоявление, связан с одним из ключевых событий евангельской истории – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Наряду с Пасхой Крещение считается самым древним из христианских торжеств. Широко распространен обычай накануне праздника трижды окунаться в прорубь с освященной водой.
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