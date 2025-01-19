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Крещенские купания в России - РИА Новости, 19.01.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:31 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994464771.html
Крещенские купания в России
Крещенские купания в России - РИА Новости, 19.01.2025
Крещенские купания в России
Православный праздник Крещения Господня, или Богоявление, в России отмечается 19 января. Тысячи людей по всей стране совершают обряд купания в специально... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T13:31:00+03:00
2025-01-19T13:31:00+03:00
религия
видео
религия
крещение господне
крещенские купания
русская православная церковь
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Православный праздник Крещения Господня, или Богоявление, в России отмечается 19 января. Тысячи людей по всей стране совершают обряд купания в специально подготовленных местах на открытых водоемах, прудах и в купелях. Погружение в прорубь символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Многие верующие считают, что, искупавшись в этот день, можно очиститься от грехов.
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353
60
353
60
Крещенские купания в России
Православный праздник Крещения Господня, или Богоявление, в России отмечается 19 января. Тысячи людей по всей стране совершают обряд купания в специально подготовленных местах на открытых водоемах, прудах и в купелях. Погружение в прорубь символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Многие верующие считают, что, искупавшись в этот день, можно очиститься от грехов.
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видео, религия, крещение господне, крещенские купания, русская православная церковь, видео
Религия, Видео, Религия, Крещение Господне, Крещенские купания, Русская православная церковь
Крещенские купания в России
Православный праздник Крещения Господня, или Богоявление, в России отмечается 19 января. Тысячи людей по всей стране совершают обряд купания в специально подготовленных местах на открытых водоемах, прудах и в купелях.
2025-01-19T13:31
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Крещенские купания в России

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Дзен
Православный праздник Крещения Господня, или Богоявление, в России отмечается 19 января. Тысячи людей по всей стране совершают обряд купания в специально подготовленных местах на открытых водоемах, прудах и в купелях.
Погружение в прорубь символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Многие верующие считают, что, искупавшись в этот день, можно очиститься от грехов.
 
РелигияВидеоРелигияКрещение ГосподнеКрещенские купанияРусская православная церковь
 
 
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