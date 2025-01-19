https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994464771.html
Крещенские купания в России
Крещенские купания в России - РИА Новости, 19.01.2025
Крещенские купания в России
Православный праздник Крещения Господня, или Богоявление, в России отмечается 19 января. Тысячи людей по всей стране совершают обряд купания в специально... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T13:31:00+03:00
2025-01-19T13:31:00+03:00
2025-01-19T13:31:00+03:00
религия
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религия
крещение господне
крещенские купания
русская православная церковь
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Православный праздник Крещения Господня, или Богоявление, в России отмечается 19 января. Тысячи людей по всей стране совершают обряд купания в специально подготовленных местах на открытых водоемах, прудах и в купелях. Погружение в прорубь символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Многие верующие считают, что, искупавшись в этот день, можно очиститься от грехов.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994463919_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fbbbfe19dd128c35901f0db4de189258.jpg
Крещенские купания в России
Православный праздник Крещения Господня, или Богоявление, в России отмечается 19 января. Тысячи людей по всей стране совершают обряд купания в специально подготовленных местах на открытых водоемах, прудах и в купелях. Погружение в прорубь символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Многие верующие считают, что, искупавшись в этот день, можно очиститься от грехов.
2025-01-19T13:31
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PT0M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, религия, крещение господне, крещенские купания, русская православная церковь, видео
Религия, Видео, Религия, Крещение Господне, Крещенские купания, Русская православная церковь
Крещенские купания в России
Православный праздник Крещения Господня, или Богоявление, в России отмечается 19 января. Тысячи людей по всей стране совершают обряд купания в специально подготовленных местах на открытых водоемах, прудах и в купелях.
2025-01-19T13:31
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PT0M52S
Крещенские купания в России
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Православный праздник Крещения Господня, или Богоявление, в России отмечается 19 января. Тысячи людей по всей стране совершают обряд купания в специально подготовленных местах на открытых водоемах, прудах и в купелях.
Погружение в прорубь символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Многие верующие считают, что, искупавшись в этот день, можно очиститься от грехов.