https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994464771.html

Крещенские купания в России

Крещенские купания в России - РИА Новости, 19.01.2025

Крещенские купания в России

Православный праздник Крещения Господня, или Богоявление, в России отмечается 19 января. Тысячи людей по всей стране совершают обряд купания в специально... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T13:31:00+03:00

2025-01-19T13:31:00+03:00

2025-01-19T13:31:00+03:00

религия

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крещение господне

крещенские купания

русская православная церковь

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Православный праздник Крещения Господня, или Богоявление, в России отмечается 19 января. Тысячи людей по всей стране совершают обряд купания в специально подготовленных местах на открытых водоемах, прудах и в купелях. Погружение в прорубь символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Многие верующие считают, что, искупавшись в этот день, можно очиститься от грехов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крещенские купания в России Православный праздник Крещения Господня, или Богоявление, в России отмечается 19 января. Тысячи людей по всей стране совершают обряд купания в специально подготовленных местах на открытых водоемах, прудах и в купелях. Погружение в прорубь символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Многие верующие считают, что, искупавшись в этот день, можно очиститься от грехов. 2025-01-19T13:31 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, религия, крещение господне, крещенские купания, русская православная церковь, видео