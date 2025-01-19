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В Сириусе православные праздновали Крещение без окунания в море - РИА Новости, 19.01.2025
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12:09 19.01.2025 (обновлено: 14:25 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994457550.html
В Сириусе православные праздновали Крещение без окунания в море
В Сириусе православные праздновали Крещение без окунания в море - РИА Новости, 19.01.2025
В Сириусе православные праздновали Крещение без окунания в море
Православные, проживающие на федеральной территории Сириус, праздновали Крещение Господне без окунания в море из-за шторма, сообщается в Telegram-канале "Сириус РИА Новости, 19.01.2025
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черное море
сочи
россия
владимир путин
религиозные праздники
происшествия
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 19 янв – РИА Новости. Православные, проживающие на федеральной территории Сириус, праздновали Крещение Господне без окунания в море из-за шторма, сообщается в Telegram-канале "Сириус Сегодня". Девятнадцатого января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Широко распространен обычай накануне торжества трижды окунаться в прорубь с освященной водой. В связи с этой традицией чин великого освящения организовали в прибрежной части Имеретинской низменности. "Спасатели так и не разрешили верующим войти для традиционного окунания в воды Чёрного моря, но все остальные компоненты народной традиции были соблюдены: совместная молитва, окропление святой водой и… чай из самовара", - говорится в сообщении. Уточняется, что шторм не прекратился, купания по-прежнему запрещены. Празднование Крещения Господня без погружения в море из-за шторма также провели в соседнем Сочи. В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом и имуществом.
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994427385.html
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сочи
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черное море, сочи, россия, владимир путин, религиозные праздники, происшествия, федеральная территория "сириус"
Черное море, Сочи, Россия, Владимир Путин, Религиозные праздники, Происшествия, Федеральная территория "Сириус"
В Сириусе православные праздновали Крещение без окунания в море

Православные в Сириусе праздновали Крещение без окунания в море из-за шторма

© Фото : Сириус Сегодня/TelegramПраздник Крещения Господня на федеральной территории Сириус. 19 января 2025
Праздник Крещения Господня на федеральной территории Сириус. 19 января 2025 - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : Сириус Сегодня/Telegram
Праздник Крещения Господня на федеральной территории Сириус. 19 января 2025
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СИРИУС, 19 янв – РИА Новости. Православные, проживающие на федеральной территории Сириус, праздновали Крещение Господне без окунания в море из-за шторма, сообщается в Telegram-канале "Сириус Сегодня".
Девятнадцатого января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Широко распространен обычай накануне торжества трижды окунаться в прорубь с освященной водой. В связи с этой традицией чин великого освящения организовали в прибрежной части Имеретинской низменности.
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«
"Спасатели так и не разрешили верующим войти для традиционного окунания в воды Чёрного моря, но все остальные компоненты народной традиции были соблюдены: совместная молитва, окропление святой водой и… чай из самовара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что шторм не прекратился, купания по-прежнему запрещены. Празднование Крещения Господня без погружения в море из-за шторма также провели в соседнем Сочи.
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом и имуществом.
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Черное мореСочиРоссияВладимир ПутинРелигиозные праздникиПроисшествияФедеральная территория "Сириус"
 
 
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