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Опрос показал, сколько россиян хотят участвовать в крещенских купаниях - РИА Новости, 19.01.2025
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Религия
 
07:11 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994433040.html
Опрос показал, сколько россиян хотят участвовать в крещенских купаниях
Опрос показал, сколько россиян хотят участвовать в крещенских купаниях - РИА Новости, 19.01.2025
Опрос показал, сколько россиян хотят участвовать в крещенских купаниях
Принять участие в крещенских купаниях в этом году собирается 15% россиян, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T07:11:00+03:00
2025-01-19T07:11:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Принять участие в крещенских купаниях в этом году собирается 15% россиян, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Пятнадцать процентов россиян собираются принять участие в крещенских купаниях в этом году, причем 3% пойдут впервые. Мужчины чаще женщин рассказывали о том, что планируют искупаться в проруби (17% против 12% соответственно)", - выяснили аналитики. По их данным, больше желающих приобщиться к народной традиции - среди молодых граждан, 17% в возрасте до 35 лет, а среди тех, кто старше, - 13%. Кроме того, исследование показало, что 77% экономически активных россиян никогда не окунались в прорубь и не планируют делать это. При этом 7% рассказали, что ранее принимали участие в крещенских купаниях, но в этом году отказались по разным причинам: "Боюсь простыть"; "Здоровье, увы, не позволяет"; "У нас нет хороших оборудованных купелей". В исследовании сервиса приняли участие 1 тысяча менеджеров по персоналу и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.
https://ria.ru/20250119/rpts-1994418863.html
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общество, религиозные праздники, религия
Религия, Общество, Религиозные праздники, Религия
Опрос показал, сколько россиян хотят участвовать в крещенских купаниях

SuperJob: принять участие в крещенских купаниях хотят 15 процентов россиян

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВерующие во время крещенских купаний
Верующие во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Верующие во время крещенских купаний. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Принять участие в крещенских купаниях в этом году собирается 15% россиян, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Пятнадцать процентов россиян собираются принять участие в крещенских купаниях в этом году, причем 3% пойдут впервые. Мужчины чаще женщин рассказывали о том, что планируют искупаться в проруби (17% против 12% соответственно)", - выяснили аналитики.
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По их данным, больше желающих приобщиться к народной традиции - среди молодых граждан, 17% в возрасте до 35 лет, а среди тех, кто старше, - 13%.
Кроме того, исследование показало, что 77% экономически активных россиян никогда не окунались в прорубь и не планируют делать это.
При этом 7% рассказали, что ранее принимали участие в крещенских купаниях, но в этом году отказались по разным причинам: "Боюсь простыть"; "Здоровье, увы, не позволяет"; "У нас нет хороших оборудованных купелей".
В исследовании сервиса приняли участие 1 тысяча менеджеров по персоналу и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.
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