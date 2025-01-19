https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994433040.html

Опрос показал, сколько россиян хотят участвовать в крещенских купаниях

Опрос показал, сколько россиян хотят участвовать в крещенских купаниях - РИА Новости, 19.01.2025

Опрос показал, сколько россиян хотят участвовать в крещенских купаниях

Принять участие в крещенских купаниях в этом году собирается 15% россиян, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T07:11:00+03:00

2025-01-19T07:11:00+03:00

2025-01-19T07:11:00+03:00

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религия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Принять участие в крещенских купаниях в этом году собирается 15% россиян, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Пятнадцать процентов россиян собираются принять участие в крещенских купаниях в этом году, причем 3% пойдут впервые. Мужчины чаще женщин рассказывали о том, что планируют искупаться в проруби (17% против 12% соответственно)", - выяснили аналитики. По их данным, больше желающих приобщиться к народной традиции - среди молодых граждан, 17% в возрасте до 35 лет, а среди тех, кто старше, - 13%. Кроме того, исследование показало, что 77% экономически активных россиян никогда не окунались в прорубь и не планируют делать это. При этом 7% рассказали, что ранее принимали участие в крещенских купаниях, но в этом году отказались по разным причинам: "Боюсь простыть"; "Здоровье, увы, не позволяет"; "У нас нет хороших оборудованных купелей". В исследовании сервиса приняли участие 1 тысяча менеджеров по персоналу и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.

https://ria.ru/20250119/rpts-1994418863.html

https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, религиозные праздники, религия