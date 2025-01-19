https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994427385.html

Бойцы группировки "Запад" отметили Крещение в зоне СВО

Бойцы группировки "Запад" отметили Крещение в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025

Бойцы группировки "Запад" отметили Крещение в зоне СВО

Военнослужащие российской группировки "Запад" приняли участие в крещенских купаниях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T05:13:00+03:00

2025-01-19T05:13:00+03:00

2025-01-19T05:15:00+03:00

религия

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крещение господне

религиозные праздники

религия

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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" приняли участие в крещенских купаниях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Военнослужащие общевойсковой армии группировки войск "Запад" окунулись в прорубь в день празднования Крещения Господня. Крещенские купания проходят в зоне СВО с соблюдением всех мер безопасности, а там, где нет возможности в принципе сделать купели, верующие военнослужащие окунаются в освященные воды", - сообщили в МО РФ. Перед праздничным купанием помощник командующего общевойсковой армии по работе с верующими отец Андрей освятил купель и благословил всех присутствующих. "Самое главное, чего я желаю - это, конечно же, с победами... то есть скорее, чтобы эта война закончилась, скорее, чтоб мы победили. И все вы живые и здоровые вернулись домой. Я сам здесь с вами с самого первого дня, и я знаю, что это вот самое большее, что я сейчас хочу. Я так хочу сейчас вернуться домой, обнять своих любимых и вам этого желаю, чтоб вы скорее с победой вернулись домой, чтоб были живы, чтоб были здоровы", - сказал отец Андрей.

https://ria.ru/20250119/desantniki-1994422262.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, крещение господне, религиозные праздники, религия