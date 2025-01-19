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Бойцы группировки "Запад" отметили Крещение в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025
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Религия
 
05:13 19.01.2025 (обновлено: 05:15 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994427385.html
Бойцы группировки "Запад" отметили Крещение в зоне СВО
Бойцы группировки "Запад" отметили Крещение в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025
Бойцы группировки "Запад" отметили Крещение в зоне СВО
Военнослужащие российской группировки "Запад" приняли участие в крещенских купаниях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T05:13:00+03:00
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" приняли участие в крещенских купаниях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Военнослужащие общевойсковой армии группировки войск "Запад" окунулись в прорубь в день празднования Крещения Господня. Крещенские купания проходят в зоне СВО с соблюдением всех мер безопасности, а там, где нет возможности в принципе сделать купели, верующие военнослужащие окунаются в освященные воды", - сообщили в МО РФ. Перед праздничным купанием помощник командующего общевойсковой армии по работе с верующими отец Андрей освятил купель и благословил всех присутствующих. "Самое главное, чего я желаю - это, конечно же, с победами... то есть скорее, чтобы эта война закончилась, скорее, чтоб мы победили. И все вы живые и здоровые вернулись домой. Я сам здесь с вами с самого первого дня, и я знаю, что это вот самое большее, что я сейчас хочу. Я так хочу сейчас вернуться домой, обнять своих любимых и вам этого желаю, чтоб вы скорее с победой вернулись домой, чтоб были живы, чтоб были здоровы", - сказал отец Андрей.
https://ria.ru/20250119/desantniki-1994422262.html
https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html
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россия, крещение господне, религиозные праздники, религия
Религия, Россия, Крещение Господне, Религиозные праздники, Религия
Бойцы группировки "Запад" отметили Крещение в зоне СВО

Военные группировки "Запад" приняли участие в крещенских купаниях в зоне СВО

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения
Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" приняли участие в крещенских купаниях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие общевойсковой армии группировки войск "Запад" окунулись в прорубь в день празднования Крещения Господня. Крещенские купания проходят в зоне СВО с соблюдением всех мер безопасности, а там, где нет возможности в принципе сделать купели, верующие военнослужащие окунаются в освященные воды", - сообщили в МО РФ.
Обряд освящения воды - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Российские десантники в Херсонской области отметили Крещение
02:03
Перед праздничным купанием помощник командующего общевойсковой армии по работе с верующими отец Андрей освятил купель и благословил всех присутствующих.
"Самое главное, чего я желаю - это, конечно же, с победами... то есть скорее, чтобы эта война закончилась, скорее, чтоб мы победили. И все вы живые и здоровые вернулись домой. Я сам здесь с вами с самого первого дня, и я знаю, что это вот самое большее, что я сейчас хочу. Я так хочу сейчас вернуться домой, обнять своих любимых и вам этого желаю, чтоб вы скорее с победой вернулись домой, чтоб были живы, чтоб были здоровы", - сказал отец Андрей.
Крещение - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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Вчера, 14:17
 
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