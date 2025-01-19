https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994427385.html
Бойцы группировки "Запад" отметили Крещение в зоне СВО
Бойцы группировки "Запад" отметили Крещение в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025
Бойцы группировки "Запад" отметили Крещение в зоне СВО
Военнослужащие российской группировки "Запад" приняли участие в крещенских купаниях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T05:13:00+03:00
2025-01-19T05:13:00+03:00
2025-01-19T05:15:00+03:00
религия
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" приняли участие в крещенских купаниях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Военнослужащие общевойсковой армии группировки войск "Запад" окунулись в прорубь в день празднования Крещения Господня. Крещенские купания проходят в зоне СВО с соблюдением всех мер безопасности, а там, где нет возможности в принципе сделать купели, верующие военнослужащие окунаются в освященные воды", - сообщили в МО РФ. Перед праздничным купанием помощник командующего общевойсковой армии по работе с верующими отец Андрей освятил купель и благословил всех присутствующих. "Самое главное, чего я желаю - это, конечно же, с победами... то есть скорее, чтобы эта война закончилась, скорее, чтоб мы победили. И все вы живые и здоровые вернулись домой. Я сам здесь с вами с самого первого дня, и я знаю, что это вот самое большее, что я сейчас хочу. Я так хочу сейчас вернуться домой, обнять своих любимых и вам этого желаю, чтоб вы скорее с победой вернулись домой, чтоб были живы, чтоб были здоровы", - сказал отец Андрей.
https://ria.ru/20250119/desantniki-1994422262.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, крещение господне, религиозные праздники, религия
Религия, Россия, Крещение Господне, Религиозные праздники, Религия
Бойцы группировки "Запад" отметили Крещение в зоне СВО
Военные группировки "Запад" приняли участие в крещенских купаниях в зоне СВО
ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" приняли участие в крещенских купаниях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие общевойсковой армии группировки войск "Запад" окунулись в прорубь в день празднования Крещения Господня. Крещенские купания проходят в зоне СВО с соблюдением всех мер безопасности, а там, где нет возможности в принципе сделать купели, верующие военнослужащие окунаются в освященные воды", - сообщили в МО РФ
.
Перед праздничным купанием помощник командующего общевойсковой армии по работе с верующими отец Андрей освятил купель и благословил всех присутствующих.
"Самое главное, чего я желаю - это, конечно же, с победами... то есть скорее, чтобы эта война закончилась, скорее, чтоб мы победили. И все вы живые и здоровые вернулись домой. Я сам здесь с вами с самого первого дня, и я знаю, что это вот самое большее, что я сейчас хочу. Я так хочу сейчас вернуться домой, обнять своих любимых и вам этого желаю, чтоб вы скорее с победой вернулись домой, чтоб были живы, чтоб были здоровы", - сказал отец Андрей.