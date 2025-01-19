https://ria.ru/20250119/krakov-1994418499.html

В РВИО рассказали, почему Краков уцелел во время Второй Мировой

В РВИО рассказали, почему Краков уцелел во время Второй Мировой - РИА Новости, 19.01.2025

В РВИО рассказали, почему Краков уцелел во время Второй Мировой

Старинная столица польского государства город Краков уцелел во многом благодаря блестяще проведенной операции советской разведки, которая предотвратила... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T00:21:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Старинная столица польского государства город Краков уцелел во многом благодаря блестяще проведенной операции советской разведки, которая предотвратила разрушение города, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Советские войска 19 января 1945 года взяли польские города Краков и Лодзь. Их освобождение было частью громадной по своим масштабам Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной Армии, которая началась 12 января 1945 года, на Краков наступали войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. "В освобождении Кракова и в том, что он остался целым, огромную роль сыграли наши разведывательно-диверсионные группы. Одну из таких возглавлял Алексей Ботян. Человек-легенда. Один из прототипов героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь". Он вместе с другим нашим разведчиком капитаном Евгением Березняком был заброшен под Краков еще в мае 1944 года. Ему удалось организовать разведывательную группу, которая еще в 1944 году захватила документы, которые свидетельствовали о том, что фашисты собирались минировать Краков и полностью уничтожить его, как столицу ненавистного им западно-славянского государства", - сказал Мягков. По словам историка, в начале января 1945 года были захвачены документы, которые тоже свидетельствовали о деталях минирования Кракова. "Немцы, кроме самого города, собирались взорвать еще плотину вдоль Вислы, чтобы вода хлынула и затопила город. И погибли бы мирные жители и советские солдаты, которые там наступали. Но Алексею Ботяну благодаря разведке и прекрасно проведенной операции удалось это предотвратить. Его группа взорвала склад мин и боеприпасов в Ягелонском замке, предназначенных для подрыва города. В результате была уничтожена вся взрывчатка, а также до 400 фашистов", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, когда отмечали 90 лет Алексею Ботяну в 2007 году, указом президента Владимира Путина ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. "Путин тогда специально отметил, что в освобождении, сохранении этого прекрасного города Кракова есть большая его заслуга", - уточнил Мягков. После прорыва немецкой обороны, состоявшей из семи полос, советские войска подошли к Кракову и приступили к его освобождению. Научный директор РВИО напомнил, что Краков имел великолепную архитектуру и огромное культурное и духовное наследие. "В отместку за существование культуры западных славян немцы сделали его после захвата в 1939 году столицей своего так называемого генерал-губернаторства в оккупированной Польше, где располагалось немецкое командование и эсэсовцы. Ну и фактически оттуда происходили все директивы о геноциде против мирного населения. Кстати, в Кракове и Лодзе были огромные гетто для еврейского населения. Лодзь после Варшавы считался вторым городом по численности евреев. Там было 200 тысяч человек, десятки тысяч находились также и в Кракове", - заметил Мягков. Недалеко от него находился страшный концентрационный лагерь смерти Освенцим, который Красная Армия освободила 27 января 1945 года. В нем было замучено и уничтожено 1,5 миллиона человек, прежде всего, евреев, но и огромное количество советских военнопленных. "Перед войсками маршала Конева стояла задача: каким образом освобождать город. Были синхронизированы вместе с военными задачами, политические, экономические задачи, а также сохранение культурного наследия. Конев прекрасно понимал, что город охраняют сильные немецкие части, поэтому брать его в лоб было нельзя. Полководец выбрал в качестве своей тактики обходной маневр. Советские части обошли город с флангов. У немцев возникла паника, и они быстро побежали из города. Затем их уже добивали в открытом поле, чего и хотел Конев", - отметил Мягков. Он подчеркнул, что немцы для обороны города создали до 250 железобетонных надолб, которые были призваны препятствовать продвижению советских танков. "Доты, дзоты, минированные улицы. Можно себе представить, если бы не стратегический талант Конева и наших военачальников, какие бы разрушения были в городе. Более того, Конев приказал не использовать тяжелую артиллерию в боях за город", - отметил собеседник. В тот же день, 19 января 1945 года, на северо-западе Польши войска 1-го Белорусского фронта окружили и уничтожили немецкую группировку и освободили город Лодзь. Кроме того, Мягков подчеркнул, что после освобождения Кракова и Лодзи в феврале 1945 года была проведена Ялтинская конференция, на которой благодаря позиции Сталина Польша прирастала территорией на западе за счет германских земель. Это были части экономически развитых Силезии и Померании. Говоря об исторической памяти и уничтожении памятников советским солдатам в Польше, Михаил Мягков назвал это политикой вурдалаков, пожирающей свое собственное историческое наследие. "Вот мы им спасали Краков, да? За свободу Польши погибло 600 тысяч наших бойцов и командиров. Они, по сути дела, вурдалаки, которые пожирают и наследие, и оскверняют могилы наших воинов. И снесли фактически все памятники и мемориалы советским воинам. Памятник маршалу Ивану Коневу демонтировали в Кракове. Мы сумели перевезти его в Россию. Улицу имени Конева переименовали в улицу имени армии Крайова, которая воевала, собственно говоря, подпольно против красноармейцев", - сказал он. Научный директор РВИО назвал действия польских властей полной исторической амнезией, а также полным господством русофобии и вирусом шляхетства. "Они уже дошли до того, что Польша была освобождена только благодаря англо-американским войскам, которые были тогда примерно, скажем так, за где-то около тысячи километров от собственно польской территории. Они забывают и своих собственных солдат, поляков, которые воевали в Красной армии, армии войска польского, 1-я и 2-я армии войска польского. Кстати, поляки в составе Красной армии освобождали и Варшаву, и Краков, их жертвы тоже ведь забыты", - отметил собеседник. Историк также добавил что "здесь на одной волне сегодня действуют и украинские неонацисты, и польские русофобы, которых объединяет ненависть к России". "Куда она их приведет? Да в никуда. В пропасть она их приведет. Полякам надо вспомнить свою историю, вспомнить о том, что история ведь наказывает за невыученное уроки. И Польша уже имела такой опыт в ХVIII веке, когда полностью исчезла как государство, благодаря тому, что она занимала в отношении России не просто русофобскую политику, а политику ненависти, которую мы и сегодня наблюдаем", - сказал Мягков. По его мнению, полякам было бы выгодно выстраивать новые добрососедские отношения с Россией, либо они сами загонят себя в полнейшую экономическую и политическую яму.

https://ria.ru/20240326/odessa-1935787488.html

https://ria.ru/20250117/polsha-1994099454.html

https://ria.ru/20250117/minoborony-1994099103.html

https://ria.ru/20250110/osvobozhdenie-1993104701.html

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https://ria.ru/20250113/voyna-1993394120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, краков, польша, лодзь, иван конев, владимир путин, алексей ботян, российское военно-историческое общество (рвио)