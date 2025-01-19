https://ria.ru/20250119/kitay-1994501972.html

Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты, сообщили СМИ

Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2025

Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты, сообщили СМИ

Китай провел финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух", которая может представлять серьезную угрозу для новейших американских... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T18:41:00+03:00

2025-01-19T18:41:00+03:00

2025-01-19T18:41:00+03:00

в мире

китай

b-21 (стратегический бомбардировщик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766527952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_834fa4c9dddfd1292879e98f2d4b37cb.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Китай провел финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух", которая может представлять серьезную угрозу для новейших американских военных самолетов, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на испытателей. "По словам ученых, участвующих в проекте, китайские гиперзвуковые ракеты класса "воздух-воздух" прошли экстремальные испытания на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая", - пишет издание. Отмечается, что это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21, который сейчас проходит летные испытания.

https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981974497.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, b-21 (стратегический бомбардировщик)