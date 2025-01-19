https://ria.ru/20250119/kitay-1994501972.html
Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты, сообщили СМИ
Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты, сообщили СМИ
Китай провел финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух", которая может представлять серьезную угрозу для новейших американских... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T18:41:00+03:00
2025-01-19T18:41:00+03:00
2025-01-19T18:41:00+03:00
в мире
китай
b-21 (стратегический бомбардировщик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766527952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_834fa4c9dddfd1292879e98f2d4b37cb.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Китай провел финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух", которая может представлять серьезную угрозу для новейших американских военных самолетов, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на испытателей. "По словам ученых, участвующих в проекте, китайские гиперзвуковые ракеты класса "воздух-воздух" прошли экстремальные испытания на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая", - пишет издание. Отмечается, что это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21, который сейчас проходит летные испытания.
https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981974497.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766527952_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_26cb7a102d87d67419cbc91afcc0bdf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, Китай, B-21 (стратегический бомбардировщик)
Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты, сообщили СМИ
SCMP: Китай провел финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты