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Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
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18:41 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/kitay-1994501972.html
Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты, сообщили СМИ
Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты, сообщили СМИ
Китай провел финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух", которая может представлять серьезную угрозу для новейших американских... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T18:41:00+03:00
2025-01-19T18:41:00+03:00
в мире
китай
b-21 (стратегический бомбардировщик)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Китай провел финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух", которая может представлять серьезную угрозу для новейших американских военных самолетов, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на испытателей. "По словам ученых, участвующих в проекте, китайские гиперзвуковые ракеты класса "воздух-воздух" прошли экстремальные испытания на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая", - пишет издание. Отмечается, что это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21, который сейчас проходит летные испытания.
https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981974497.html
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в мире, китай, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, Китай, B-21 (стратегический бомбардировщик)
Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты, сообщили СМИ

SCMP: Китай провел финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты

© AP Photo / Mark Schiefelbein Китайские вооружения
 Китайские вооружения - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайские вооружения. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Китай провел финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух", которая может представлять серьезную угрозу для новейших американских военных самолетов, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на испытателей.
"По словам ученых, участвующих в проекте, китайские гиперзвуковые ракеты класса "воздух-воздух" прошли экстремальные испытания на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая", - пишет издание.
Отмечается, что это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21, который сейчас проходит летные испытания.
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