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"В общественном туалете": поступок Зеленского вызвал недоумение в Раде

"В общественном туалете": поступок Зеленского вызвал недоумение в Раде - РИА Новости, 19.01.2025

"В общественном туалете": поступок Зеленского вызвал недоумение в Раде

Договор о партнерстве между Украиной и Великобританией не имеет юридической силы из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T17:25:00+03:00

2025-01-19T17:25:00+03:00

2025-01-19T19:33:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Договор о партнерстве между Украиной и Великобританией не имеет юридической силы из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Я извиняюсь, а Величайший (насмешливое прозвище Зеленского. — Прим. ред.) подписал “100-летнее” соглашение как кто? С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете", — написал он.По мнению депутата, договор будет денонсирован сразу после выборов на Украине.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.В четверг, 16 января, британский премьер-министр Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, где подписал договор о столетнем партнерстве между странами. Он содержит пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого соглашения они изучат варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.МИД России в субботу счел соглашение ничтожным и предупредил, что будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря.

https://ria.ru/20250119/zapad-1994478918.html

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в мире, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины