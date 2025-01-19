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ХАМАС надеется на помощь России в реконструкции Газы - РИА Новости, 19.01.2025
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19:28 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/khamas-1994507857.html
ХАМАС надеется на помощь России в реконструкции Газы
ХАМАС надеется на помощь России в реконструкции Газы - РИА Новости, 19.01.2025
ХАМАС надеется на помощь России в реконструкции Газы
Палестинское движение ХАМАС надеется, что Россия будет играть важную роль в реконструкции сектора Газа, вовлеченность РФ в эти процессы создаст необходимый... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T19:28:00+03:00
2025-01-19T19:28:00+03:00
в мире
хамас
сектор газа
израиль
россия
сами абу зухри
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КАИР, 19 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС надеется, что Россия будет играть важную роль в реконструкции сектора Газа, вовлеченность РФ в эти процессы создаст необходимый баланс сил, заявил РИА Новости член руководства палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри. "Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы и не оставит эту территорию на попечение западных сторон", - сказал он. По словам представителя ХАМАС, вовлеченность России в эти процессы должна создать необходимый баланс сил. "Без сомнений, присутствие России, ее основополагающая роль на предстоящем этапе в связи с ситуацией в Газе и Палестине в целом очень важны, это создает баланс и препятствует западным попыткам монополизировать (эти процессы - ред.)", - пояснил он. Абу Зухри подчеркнул, что руководство ХАМАС "высоко ценит позицию России в целом и в особенности в ходе войны", в том числе тот факт, что Москва препятствовала попыткам США навязать мировому сообществу проекты резолюций о признании ХАМАС террористической организацией или в поддержку израильской оккупации. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/khamas-1994506588.html
https://ria.ru/20250119/gaza-1994497214.html
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в мире, хамас, сектор газа, израиль, россия, сами абу зухри
В мире, ХАМАС, Сектор Газа, Израиль, Россия, Сами Абу Зухри
ХАМАС надеется на помощь России в реконструкции Газы

ХАМАС надеется, что Россия сыграет важную роль в реконструкции Газы

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа
Вид на разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 19 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС надеется, что Россия будет играть важную роль в реконструкции сектора Газа, вовлеченность РФ в эти процессы создаст необходимый баланс сил, заявил РИА Новости член руководства палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри.
"Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы и не оставит эту территорию на попечение западных сторон", - сказал он.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В ХАМАС выразили готовность рассмотреть все варианты управления Газой
Вчера, 19:14
По словам представителя ХАМАС, вовлеченность России в эти процессы должна создать необходимый баланс сил.
"Без сомнений, присутствие России, ее основополагающая роль на предстоящем этапе в связи с ситуацией в Газе и Палестине в целом очень важны, это создает баланс и препятствует западным попыткам монополизировать (эти процессы - ред.)", - пояснил он.
Абу Зухри подчеркнул, что руководство ХАМАС "высоко ценит позицию России в целом и в особенности в ходе войны", в том числе тот факт, что Москва препятствовала попыткам США навязать мировому сообществу проекты резолюций о признании ХАМАС террористической организацией или в поддержку израильской оккупации.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Палестинские беженцы возвращаются в свои дома в Рафахе после соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. 19 января 2025 - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Мирная жизнь возвращается в сектор Газа после прекращения огня
Вчера, 17:56
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Трамп приветствовал начало освобождения заложников ХАМАС
Вчера, 16:01
 
В миреХАМАССектор ГазаИзраильРоссияСами Абу Зухри
 
 
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