https://ria.ru/20250119/khamas-1994506588.html

В ХАМАС выразили готовность рассмотреть все варианты управления Газой

В ХАМАС выразили готовность рассмотреть все варианты управления Газой - РИА Новости, 19.01.2025

В ХАМАС выразили готовность рассмотреть все варианты управления Газой

Палестинское движение ХАМАС готово рассмотреть все варианты управления сектором Газа на этапе после завершения военных действий с Израилем, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T19:14:00+03:00

2025-01-19T19:14:00+03:00

2025-01-19T19:14:00+03:00

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КАИР, 19 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово рассмотреть все варианты управления сектором Газа на этапе после завершения военных действий с Израилем, заявил РИА Новости член руководства палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри. "Движение ХАМАС готово взаимодействовать со всеми вариантами. Мы не ставим условия, чтобы именно ХАМАС руководил сектором, мы открыты всем вариантам в равной степени: формированию правительства национального согласия с участием фракций, либо - в случае, если это не получится - формированию административного комитета из числа приемлемых кандидатов от ХАМАС и других палестинских фракций", - сказал он. ХАМАС также готов к тому, чтобы КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта функционировал на основе соглашения от 2005 года, добавил палестинский представитель. "Что касается КПП "Рафах", в ходе обсуждений (прекращения огня - ред.) была достигнута договоренность о том, что КПП будет управляться в соответствии с соглашением от 2005 года, которое предусматривает присутствие европейских наблюдателей. Мы не видим в этом проблем", - заявил он. Согласно международному соглашению от 2005 года, которое было достигнуто между палестинцами и Израилем при посредничестве Египта и ЕС, КПП "Рафах" может функционировать только в присутствии наблюдателей Евросоюза и при согласии израильской стороны. Европейские наблюдатели присутствовали на КПП "Рафах" с 2005 года, но были выведены оттуда двумя годами позже, после прихода ХАМАС к власти в секторе Газа. Египет периодически временно открывал КПП в рамках своих гуманитарных усилий по оказанию помощи палестинскому народу.

https://ria.ru/20250119/izrail-1994505173.html

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в мире, израиль, хамас, сектор газа