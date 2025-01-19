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ХАМАС передало израильских заложниц Красному Кресту, сообщили СМИ

ХАМАС передало израильских заложниц Красному Кресту, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2025

ХАМАС передало израильских заложниц Красному Кресту, сообщили СМИ

Палестинское движение ХАМАС передало троих израильских заложниц Красному Кресту, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T17:38:00+03:00

2025-01-19T17:38:00+03:00

2025-01-19T19:49:00+03:00

в мире

хамас

израиль

сектор газа

красный крест

международный комитет красного креста (мккк)

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КАИР, 19 янв — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало троих израильских заложниц Красному Кресту, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники."ХАМАС передал троих израильских заложниц Международному комитету Красного Креста на севере сектора Газа", — сказали собеседники канала.Позднее эту информацию подтвердили в МККК.Сейчас заложницы уже находятся на территории Израиля, уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ.Как объявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сегодня в 11:15 вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. В рамках сделки ХАМАС вернет трех израильских заложниц, а Тель-Авив в обмен освободит из тюрем 90 заключенных палестинок.На этой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html

https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html

https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html

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в мире, хамас, израиль, сектор газа, красный крест, международный комитет красного креста (мккк)