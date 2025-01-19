Трамп приветствовал начало освобождения заложников ХАМАС
Трамп с удовлетворением воспринял освобождение ХАМАС трех израильских заложниц
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп с удовлетворением воспринял новость о начале освобождения заложников палестинским движением ХАМАС.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит. Позднее семьи израильских заложников подтвердили имена трех девушек, которых в воскресенье должны отпустить.
"Заложники начинают выходить сегодня! Три замечательные молодые женщины будут первыми", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников сообщила, что прекращение огня в секторе Газа вступает в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.