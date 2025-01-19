https://ria.ru/20250119/khamas-1994471456.html

Семьи освобождаемых ХАМАС заложниц подтвердили их имена

Семьи освобождаемых ХАМАС заложниц подтвердили их имена - РИА Новости, 19.01.2025

Семьи освобождаемых ХАМАС заложниц подтвердили их имена

Семьи израильских заложников подтвердили имена трех девушек, которых в воскресенье должно отпустить палестинское движение ХАМАС, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T14:15:00+03:00

2025-01-19T14:15:00+03:00

2025-01-19T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Семьи израильских заложников подтвердили имена трех девушек, которых в воскресенье должно отпустить палестинское движение ХАМАС, сообщила в воскресенье пресс-служба форума семей заложников."Форум семей заложников приветствует радостную новость о том, что Роми Гонен, Дорон Штайнбрехер и Эмили Дамари будут освобождены сегодня. Мы ждем их благополучного возвращения в Израиль, чтобы они смогли воссоединиться со своими семьями после 471 дня пребывания в плену у ХАМАС", - говорится в сообщении.Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит.

https://ria.ru/20250119/izrail-1994455742.html

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хамас, в мире, израиль