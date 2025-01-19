https://ria.ru/20250119/kerten-1994432333.html

"Прямая атака". В Британии накинулись на Стармера из-за соглашения с Киевом

"Прямая атака". В Британии накинулись на Стармера из-за соглашения с Киевом - РИА Новости, 19.01.2025

"Прямая атака". В Британии накинулись на Стармера из-за соглашения с Киевом

Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X призвал разорвать соглашение о столетнем сотрудничестве Великобритании и Украины. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T06:54:00+03:00

2025-01-19T06:54:00+03:00

2025-01-19T06:54:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X призвал разорвать соглашение о столетнем сотрудничестве Великобритании и Украины."Это соглашение является отвратительным и должно быть разорвано", — написал политик.По его словам, политика премьера Британии Кира Стармера по Украине станет губительной, прежде всего, для самих британских граждан из-за обещанной многомиллиардной финансовой помощи киевскому режиму."Политика Стармера <...> представляет собой прямую атаку на пенсионеров, фермеров, предприятия, рабочих, частные школы и арендодателей", — отметил он.В четверг премьер-министр Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о столетнем партнерстве, оно содержит пункт о планах стран углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Как уточнили в Лондоне, в рамках этого соглашения они изучат варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.МИД России в субботу счел соглашение ничтожным и предупредил, что будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря.

https://ria.ru/20250119/oreshnik-1994430286.html

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в мире, украина, великобритания, кир стармер