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Кеосаян продолжает оставаться в коме - РИА Новости, 19.01.2025
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16:02 19.01.2025 (обновлено: 17:26 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/keosayan-1994482711.html
Кеосаян продолжает оставаться в коме
Кеосаян продолжает оставаться в коме - РИА Новости, 19.01.2025
Кеосаян продолжает оставаться в коме
Состояние режиссера Тиграна Кеосаяна остается прежним, сообщила в Telegram-канале его жена, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 19.01.2025
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россия
тигран кеосаян
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Состояние режиссера Тиграна Кеосаяна остается прежним, сообщила в Telegram-канале его жена, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне — знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится", — написала она.Симоньян добавила, что в праздник Крещения хочет поблагодарить огромное множество людей, которые молятся за ее супруга.На прошлой неделе Симоньян сообщила, что ее Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме.Тигран Кеосаян — актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор и ведущий программы "Международная пилорама". Сын советского кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна. Среди его работ — лирическая комедия "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Крымский мост. Сделано с любовью!".
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россия, тигран кеосаян, маргарита симоньян
Россия, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян
Кеосаян продолжает оставаться в коме

Симоньян сообщила, что Кеосаян все еще в коме, состояние не изменилось

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Тигран Кеосаян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Состояние режиссера Тиграна Кеосаяна остается прежним, сообщила в Telegram-канале его жена, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне — знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится", — написала она.
Симоньян добавила, что в праздник Крещения хочет поблагодарить огромное множество людей, которые молятся за ее супруга.
На прошлой неделе Симоньян сообщила, что ее Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме.
Тигран Кеосаян — актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор и ведущий программы "Международная пилорама". Сын советского кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна. Среди его работ — лирическая комедия "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Крымский мост. Сделано с любовью!".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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РоссияТигран КеосаянМаргарита Симоньян
 
 
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