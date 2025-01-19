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"Результаты узнают". Зеленскому послали мрачный сигнал по переговорам - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:48 19.01.2025 (обновлено: 08:51 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/kedmi-1994423002.html
"Результаты узнают". Зеленскому послали мрачный сигнал по переговорам
"Результаты узнают". Зеленскому послали мрачный сигнал по переговорам - РИА Новости, 19.01.2025
"Результаты узнают". Зеленскому послали мрачный сигнал по переговорам
Страны Запада и Владимир Зеленский не будут принимать участие в мирных переговорах по Украине, предположил бывший глава израильской спецслужбы "Натив",... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T02:48:00+03:00
2025-01-19T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Страны Запада и Владимир Зеленский не будут принимать участие в мирных переговорах по Украине, предположил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо"."Нечего им (странам Запада. — Прим. ред.) в этих переговорах делать, также как и Зеленскому. Для статистики они будут, результаты они узнают. Их действия в результате соглашения, если оно будет достигнуто, американцы им пропишут", — рассказал политолог.По его словам, мирные переговоры по Украине де-факто будут проходить исключительно между Россией и США, противостояние которых на сегодняшний день достигло своей наивысшей точки. "Сейчас на повестке дня переговоры о стратегическом противостоянии, стратегических проблемах между Соединенными Штатами и Россией — основными, самыми сильными в мире стратегическими державами, напряжение между которыми достигло наивысшей точки, и Украина — это частный случай этого противостояния", — отметил он.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.
https://ria.ru/20250119/blinken-1994421442.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский
"Результаты узнают". Зеленскому послали мрачный сигнал по переговорам

Кедми: Запад и Зеленский не будут участвовать в переговорах по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Страны Запада и Владимир Зеленский не будут принимать участие в мирных переговорах по Украине, предположил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо".
"Нечего им (странам Запада. — Прим. ред.) в этих переговорах делать, также как и Зеленскому. Для статистики они будут, результаты они узнают. Их действия в результате соглашения, если оно будет достигнуто, американцы им пропишут", — рассказал политолог.
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По его словам, мирные переговоры по Украине де-факто будут проходить исключительно между Россией и США, противостояние которых на сегодняшний день достигло своей наивысшей точки.
«
"Сейчас на повестке дня переговоры о стратегическом противостоянии, стратегических проблемах между Соединенными Штатами и Россией — основными, самыми сильными в мире стратегическими державами, напряжение между которыми достигло наивысшей точки, и Украина — это частный случай этого противостояния", — отметил он.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир Зеленский
 
 
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