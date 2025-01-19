https://ria.ru/20250119/kedmi-1994423002.html

"Результаты узнают". Зеленскому послали мрачный сигнал по переговорам

"Результаты узнают". Зеленскому послали мрачный сигнал по переговорам - РИА Новости, 19.01.2025

"Результаты узнают". Зеленскому послали мрачный сигнал по переговорам

Страны Запада и Владимир Зеленский не будут принимать участие в мирных переговорах по Украине, предположил бывший глава израильской спецслужбы "Натив",... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T02:48:00+03:00

2025-01-19T02:48:00+03:00

2025-01-19T08:51:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Страны Запада и Владимир Зеленский не будут принимать участие в мирных переговорах по Украине, предположил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо"."Нечего им (странам Запада. — Прим. ред.) в этих переговорах делать, также как и Зеленскому. Для статистики они будут, результаты они узнают. Их действия в результате соглашения, если оно будет достигнуто, американцы им пропишут", — рассказал политолог.По его словам, мирные переговоры по Украине де-факто будут проходить исключительно между Россией и США, противостояние которых на сегодняшний день достигло своей наивысшей точки. "Сейчас на повестке дня переговоры о стратегическом противостоянии, стратегических проблемах между Соединенными Штатами и Россией — основными, самыми сильными в мире стратегическими державами, напряжение между которыми достигло наивысшей точки, и Украина — это частный случай этого противостояния", — отметил он.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.

https://ria.ru/20250119/blinken-1994421442.html

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