https://ria.ru/20250119/kabel-1994482902.html
СМИ: Запад отверг причастность России к повреждению кабелей на Балтике
СМИ: Запад отверг причастность России к повреждению кабелей на Балтике - РИА Новости, 19.01.2025
СМИ: Запад отверг причастность России к повреждению кабелей на Балтике
Западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей на дне Балтийского моря, пишет газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:06:00+03:00
2025-01-19T16:06:00+03:00
2025-01-19T16:55:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей на дне Балтийского моря, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "По словам нескольких представителей американских и европейских разведок, разрывы подводных кабелей, которые в последние месяцы вызывали беспокойство у европейских служб безопасности, скорее всего, были результатом морских аварий, а не российского саботажа", — говорится в публикации.Как указывает издание, совместное расследование американской и европейской разведок не выявило признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей по морскому дну, делали это намеренно или по указанию Москвы.Собранные доказательства, включая перехваченные сообщения и другие секретные разведданные, говорят о том, что причиной инцидентов с кабелями стали несчастные случаи из-за неопытности экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов, отмечается в статье. Повреждение кабелей в Балтийском мореИнциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в конце прошлого года. Так, в ноябре оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20250114/ek-1993588943.html
https://ria.ru/20250116/nato-1993990461.html
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в мире, балтийское море, финляндия, россия, мария захарова, происшествия, сша, европа, германия
В мире, Балтийское море, Финляндия, Россия, Мария Захарова, Происшествия, США, Европа, Германия
СМИ: Запад отверг причастность России к повреждению кабелей на Балтике
WP: США и ЕС отвергли причастность РФ к повреждению кабелей на дне Балтики
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей на дне Балтийского моря, пишет газета Washington Post
со ссылкой на источники.
"По словам нескольких представителей американских и европейских разведок, разрывы подводных кабелей, которые в последние месяцы вызывали беспокойство у европейских служб безопасности, скорее всего, были результатом морских аварий, а не российского саботажа", — говорится в публикации.
Как указывает издание, совместное расследование американской и европейской разведок не выявило признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей по морскому дну, делали это намеренно или по указанию Москвы.
Собранные доказательства, включая перехваченные сообщения и другие секретные разведданные, говорят о том, что причиной инцидентов с кабелями стали несчастные случаи из-за неопытности экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов, отмечается в статье.
Повреждение кабелей в Балтийском море
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в конце прошлого года. Так, в ноябре оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией
и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией
и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией
.
Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.