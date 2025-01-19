https://ria.ru/20250119/izrail-1994519102.html

Одна из освобожденных заложниц лишилась двух пальцев, заявили в Израиле

Одна из освобожденных заложниц лишилась двух пальцев, заявили в Израиле - РИА Новости, 19.01.2025

Одна из освобожденных заложниц лишилась двух пальцев, заявили в Израиле

Одна из трех заложниц, выпущенных на свободу палестинским движением ХАМАС и переданных израильским военным на территории сектора Газа, вернулась в Израиль без... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T21:47:00+03:00

2025-01-19T21:47:00+03:00

2025-01-19T21:47:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Одна из трех заложниц, выпущенных на свободу палестинским движением ХАМАС и переданных израильским военным на территории сектора Газа, вернулась в Израиль без двух пальцев на руке, сообщила пресс-служба МИД Израиля. Публикация ведомства в Telegram-канале сопровождается снимком экрана, на котором освобожденная заложница Эмили Дамари машет в камеру телефона перебинтованной левой рукой: на фотографии видно, что у нее нет среднего и безымянного пальцев. Как отметила пресс-служба ведомства, девушка лишилась их при нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. "Эмили Дамари с мамой. Она потеряла два пальца, когда была ранена террористами ХАМАС 7 октября", - говорится в сообщении пресс-службы. Израильская армия ранее сообщила, что заложницы прибыли в пункт первичного приема на юге Израиля, где воссоединятся с родными. Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит. Государственная информационная служба Египта сообщила, что Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250119/khamas-1994506588.html

https://ria.ru/20250119/khamas-1994507857.html

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в мире, израиль, мид израиля‎, хамас