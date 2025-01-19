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Одна из освобожденных заложниц лишилась двух пальцев, заявили в Израиле - РИА Новости, 19.01.2025
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21:47 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/izrail-1994519102.html
Одна из освобожденных заложниц лишилась двух пальцев, заявили в Израиле
Одна из освобожденных заложниц лишилась двух пальцев, заявили в Израиле - РИА Новости, 19.01.2025
Одна из освобожденных заложниц лишилась двух пальцев, заявили в Израиле
Одна из трех заложниц, выпущенных на свободу палестинским движением ХАМАС и переданных израильским военным на территории сектора Газа, вернулась в Израиль без... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T21:47:00+03:00
2025-01-19T21:47:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Одна из трех заложниц, выпущенных на свободу палестинским движением ХАМАС и переданных израильским военным на территории сектора Газа, вернулась в Израиль без двух пальцев на руке, сообщила пресс-служба МИД Израиля. Публикация ведомства в Telegram-канале сопровождается снимком экрана, на котором освобожденная заложница Эмили Дамари машет в камеру телефона перебинтованной левой рукой: на фотографии видно, что у нее нет среднего и безымянного пальцев. Как отметила пресс-служба ведомства, девушка лишилась их при нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. "Эмили Дамари с мамой. Она потеряла два пальца, когда была ранена террористами ХАМАС 7 октября", - говорится в сообщении пресс-службы. Израильская армия ранее сообщила, что заложницы прибыли в пункт первичного приема на юге Израиля, где воссоединятся с родными. Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит. Государственная информационная служба Египта сообщила, что Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/khamas-1994506588.html
https://ria.ru/20250119/khamas-1994507857.html
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в мире, израиль, мид израиля‎, хамас
В мире, Израиль, МИД Израиля‎, ХАМАС
Одна из освобожденных заложниц лишилась двух пальцев, заявили в Израиле

МИД Израиля: одна из заложниц, освобожденных из Газы, лишилась двух пальцев руки

© AP Photo / Abed HajjarБойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Одна из трех заложниц, выпущенных на свободу палестинским движением ХАМАС и переданных израильским военным на территории сектора Газа, вернулась в Израиль без двух пальцев на руке, сообщила пресс-служба МИД Израиля.
Публикация ведомства в Telegram-канале сопровождается снимком экрана, на котором освобожденная заложница Эмили Дамари машет в камеру телефона перебинтованной левой рукой: на фотографии видно, что у нее нет среднего и безымянного пальцев. Как отметила пресс-служба ведомства, девушка лишилась их при нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
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"Эмили Дамари с мамой. Она потеряла два пальца, когда была ранена террористами ХАМАС 7 октября", - говорится в сообщении пресс-службы.
Израильская армия ранее сообщила, что заложницы прибыли в пункт первичного приема на юге Израиля, где воссоединятся с родными.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит.
Государственная информационная служба Египта сообщила, что Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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