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Освобожденные ХАМАС заложницы прибыли в Израиль - РИА Новости, 19.01.2025
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19:05 19.01.2025 (обновлено: 20:52 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/izrail-1994505173.html
Освобожденные ХАМАС заложницы прибыли в Израиль
Освобожденные ХАМАС заложницы прибыли в Израиль - РИА Новости, 19.01.2025
Освобожденные ХАМАС заложницы прибыли в Израиль
Трое заложниц, которых освободило палестинское движение ХАМАС прибыло на территорию Израиля в сопровождении сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T19:05:00+03:00
2025-01-19T20:52:00+03:00
в мире
израиль
хамас
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армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Трое заложниц, которых освободило палестинское движение ХАМАС прибыло на территорию Израиля в сопровождении сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила в воскресенье пресс-служба армии."Трое освобожденных заложниц пересекли израильскую территорию в сопровождении сил ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила передачу троих гражданок Израиля и выразила намерение освободить оставшихся пленных у ХАМАС.Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит.Государственная информационная служба Египта сообщила, что Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/gaza-1994504756.html
https://ria.ru/20250119/gaza-1994497214.html
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в мире, израиль, хамас, международный комитет красного креста (мккк), армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Международный комитет Красного Креста (МККК), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Освобожденные ХАМАС заложницы прибыли в Израиль

ЦАХАЛ: трое освобожденных ХАМАС заложниц прибыли в Израиль

© AP Photo / Oded BaliltyФотографии израильских заложниц на экране в Тель-Авиве. 19 января 2025
Фотографии израильских заложниц на экране в Тель-Авиве. 19 января 2025 - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Фотографии израильских заложниц на экране в Тель-Авиве. 19 января 2025
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Трое заложниц, которых освободило палестинское движение ХАМАС прибыло на территорию Израиля в сопровождении сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила в воскресенье пресс-служба армии.
"Трое освобожденных заложниц пересекли израильскую территорию в сопровождении сил ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Нынешние власти сектора Газа пока продолжат управлять им, заявили в ХАМАС
Вчера, 19:01
Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила передачу троих гражданок Израиля и выразила намерение освободить оставшихся пленных у ХАМАС.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит.
Государственная информационная служба Египта сообщила, что Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Палестинские беженцы возвращаются в свои дома в Рафахе после соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. 19 января 2025 - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Мирная жизнь возвращается в сектор Газа после прекращения огня
Вчера, 17:56
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Министр нацбезопасности Израиля подал заявление об отставке
Вчера, 11:40
 
В миреИзраильХАМАСМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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