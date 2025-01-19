https://ria.ru/20250119/izrail-1994483101.html

Израиль получил список палестинских заключенных для обмена на заложников

Израиль получил список палестинских заключенных для обмена на заложников - РИА Новости, 19.01.2025

Израиль получил список палестинских заключенных для обмена на заложников

Управление тюрем Израиля получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых предполагается освободить в рамках договоренностей о прекращении огня,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T16:07:00+03:00

2025-01-19T16:07:00+03:00

2025-01-19T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Управление тюрем Израиля получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых предполагается освободить в рамках договоренностей о прекращении огня, сообщил израильский новостной портал Ynet."Управление тюрем получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых должны освободить в обмен на заложников", — говорится в публикации.Палестинское движение ХАМАС, со своей стороны, должно освободить трех заложниц. В ХАМАС заявили, что уже передали Израилю список имен. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердили, что получили его.На этой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Как заявил Нетаньяху, перемирие вступило в силу сегодня в 11:15.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

https://ria.ru/20250119/khamas-1994471456.html

https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html

https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа