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Израиль получил список палестинских заключенных для обмена на заложников - РИА Новости, 19.01.2025
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16:07 19.01.2025 (обновлено: 16:44 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/izrail-1994483101.html
Израиль получил список палестинских заключенных для обмена на заложников
Израиль получил список палестинских заключенных для обмена на заложников - РИА Новости, 19.01.2025
Израиль получил список палестинских заключенных для обмена на заложников
Управление тюрем Израиля получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых предполагается освободить в рамках договоренностей о прекращении огня,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:07:00+03:00
2025-01-19T16:44:00+03:00
в мире
израиль
хамас
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Управление тюрем Израиля получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых предполагается освободить в рамках договоренностей о прекращении огня, сообщил израильский новостной портал Ynet."Управление тюрем получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых должны освободить в обмен на заложников", — говорится в публикации.Палестинское движение ХАМАС, со своей стороны, должно освободить трех заложниц. В ХАМАС заявили, что уже передали Израилю список имен. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердили, что получили его.На этой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Как заявил Нетаньяху, перемирие вступило в силу сегодня в 11:15.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250119/khamas-1994471456.html
https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html
https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Израиль получил список палестинских заключенных для обмена на заложников

Управление тюрем Израиля получило список заключенных для обмена на заложников

© Getty Images / Amir LevyИзраильские военные возле границы с сектором Газа
Израильские военные возле границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Getty Images / Amir Levy
Израильские военные возле границы с сектором Газа
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Управление тюрем Израиля получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых предполагается освободить в рамках договоренностей о прекращении огня, сообщил израильский новостной портал Ynet.
"Управление тюрем получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых должны освободить в обмен на заложников", — говорится в публикации.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Семьи освобождаемых ХАМАС заложниц подтвердили их имена
Вчера, 14:15
Палестинское движение ХАМАС, со своей стороны, должно освободить трех заложниц. В ХАМАС заявили, что уже передали Израилю список имен. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердили, что получили его.
На этой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Как заявил Нетаньяху, перемирие вступило в силу сегодня в 11:15.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Трамп принудил Нетаньяху к капитуляции
16 января, 08:00
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильХАМАСПалестинаСектор Газа
 
 
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